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رقم الخبر: 195449 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: عربيات  
مجتهد: بن نايف غير راض عما يجري مع قطر وقرار عزله سيتخذ قريبا

مجتهد: بن نايف غير راض عما يجري مع قطر وقرار عزله سيتخذ قريبا

كشف المغرد السعودي الشهير (مجتهد) أن ولي عهد السعودية محمد بن نايف، غير راض عما يجري تجاه قطر من قرارات يتخذها نائبه محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن ابن نايف مشلول تماما ودوره في الأحداث صفر.
وأضاف مجتهد في سلسلة تغريدات على تويتر: إن المباحث السعودية تتسلّم توجيهات بخصوص ما له علاقة بقطر من الديوان مباشرة.
ولفت مجتهد إلى أن الكثير من (آل سعود) منزعجون من القرارات الصبيانية وقلقون من تداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية لكن ابن سلمان سايطهم سوط وكلهم صفر على الشمال.
وأوضح المغرد السعودي الشهير أن ابن سلمان (استنتج) من قرارات قطر أن ابن نايف أضعف من أن يقاوم قرار عزله، وأن العائلة أعجز من أن تعترض، ولهذا لا يستبعد أن يفعلها قريباً!!
وواصل مجتهد حديثه قائلاً: مستشفيات تمنع من علاج القطريين.. أبناء يمنعون من السفر لجنازة والدهم.. ولد سلمان أظهر آل سعود على حقيقتهم.. لا عروبة، لا رجولة، لا إنسانية، لا شهامة.
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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