* إستسلام مجموعات مسلحة في ريف حلب الشمالي للجيش السوري مع اسلحتهم وعرباتهم * قائد القوات الروسية في سوريا: أمريكا تستغل (داعش) لعرقلة تقدم القوات الحكومية السورية * البنتاغون: موسكو جسر تواصل بين واشنطن وحلفاء الحكومة السورية

في تطور عسكري استراتيجي، وصلت وحدات من الجيش السوري وحلفائه، الى الحدود مع العراق، والتقت في نقطة حدودية شمالي شرق التنف مع وحدات من الحشد الشعبي والجيش العراقي على الجانب العراقي من الحدود. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات من الحشد الشعبي العراقي وصلت إلى النقطة نفسها من الجهة المقابلة للحدود.

ويأتي هذا التطور الميداني بعد أيام من إعلان الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة له، انطلاق عملية عسكرية كبيرة في البادية شرقي تدمر، وتمكنوا من تحرير 5 آلاف كلم مربع في اندفاعة سريعة انتهت عند الحدود العراقية الى الشمال الشرقي من معبر التنف الحدودي الذي تتمركز فيه قوات اميركية.

وكان الجيش السوري والحلفاء تمكنوا خلال الايام الماضية من تحرير 15 الف كلم مربع من البادية، وذلك اثر اشتباكات مع مسلحي (داعش) أدت الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأكدت المصادر الميدانية أن الجيش السوري وحلفاءه استعادوا من تنظيم (داعش) نحو 20 الف كلم مربع منذ انطلاق عملية البادية.

وقد أعلنت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة أن وحدات من قواتها المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة أنجزت بعد ظهر الجمعة المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية في البادية السورية، وقد تمكنت من الوصول إلى الحدود مع العراق شمال شرق التنف.

وأكدت ان أهمية هذا الانجاز تأتي من كونه يشكل تحولاً استراتيجياً في الحرب على الإرهاب وقاعدة انطلاق لتوسيع العمليات العسكرية في البادية وعلى امتداد الحدود مع العراق، ويضيّق الخناق على ما تبقى من مجموعات "داعش" الإرهابي في المنطقة، ويقطع خطوط إمداد التنظيم على غير اتجاه.

في سياق آخر قام عناصر مجموعة مسلحة تابعة لما يعرف بـ (عمليات درع الفرات) في ريف حلب الشمالي بتسليم أنفسهم للجيش السوري مع اسلحتهم وعرباتهم وذلك بعد وصولهم الى مناطق سيطرة الجيش لتسوية أوضاعهم والاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

وافادت مواقع كردية بان (قوات سوريا الديمقراطية) دخلت حي الرومانية غرب مدينة الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم (داعش) أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم.

كما قالت تنسيقيات المسلحين ان تنظيم (داعش) قام بنشر عدة حواجز وداهم منازل المدنيين في مدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بحثاً عن أسلحة ومطلوبين، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على مسلحي التنظيم في المدينة.

كذلك ذكرت تنسيقيات المسلحين أن تنظيم (داعش) قام بإعدام طفلين اثنين في مدينة العشارة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد اعتقالهم منذ 9 أشهر بتهمة التعامل مع (الجيش الحر).

وتحدثت تنسيقيات المسلّحين عن وقوع اشتباكات بين (هيئة تحرير الشام) من جهة و(أجناد الشام) من جهة أخرى في حي (العسالي) جنوب مدينة دمشق، وذلك بعد سماح (الاجناد) لسيارة تابعة لتنظيم (داعش) بالمرور عبر حواجزهم.

كما اعلنت (هيئة تحرير الشام) أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع جيش ادلب الحر يقضي بحل الفرقة 13 وتشكيل لجنة قضائية للنظر في الأحداث التي وقعت مؤخراً في مدينة معرة النعمان.

جاء في الاتفاق الذي وقّع عليه كلّ من أبو عمر الفلسطيني من طرف الهيئة ودمر القناطري من طرف جيش إدلب الحر على ان يتكفل الأخير بتسليم كافة المطلوبين من الفرقة 13 للجنة القضائية، وحل الفرقة 13 بشكل كامل ونهائي، وتسليم كافة مقرات الفرقة إلى قيادة (جيش إدلب الحر).

الى ذلك أقر التحالف الدولي في بيان له، استخدامه ذخائر تحتوي على الفسفور الابيض في سوريا بما يتناسب مع المعايير الدولية، على حد تعبيره . وجاء في بيان التحالف الدولي بهذا الصدد : لا تناقش مسألة تزويد قواتنا بالذخائر التي تحمل طابع الإنارة واستخداماتها وفقاً للسياسة المعلوماتية للتحالف، ولكن بحسب قواعد الاشتباك في النزاعات المسلحة تستخدم ذخائر الفسفور الأبيض لكشف الستائر الدخانية وعمليات التمويه وتحديد المواقع والعلامات، حسب قوله.

وأضاف البيان: يقوم التحالف بجميع الإجراءات العقلانية والحذرة التي من شأنها تقليص المخاطر (الناجمة عن استخدام الذخائر الفسفورية) إلى أدنى مستوياتها والتي تضر السكان المدنيين وتؤدي إلى أضرار بالمنشآت المدنية، على حد تعبيره.

وبرّر البيان فعلته بالإشارة الى أنّ تنظيم داعش مستمر في ارتكاب الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء، وذلك بقتله المدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق العمليات العسكرية، مؤكدا أن التحالف الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح بقتل الناس ما دام بإمكانه تقديم الحماية للسكان المدنيين، حسب قوله.

يشار إلى أن عدة اتفاقيات دولية حرمت استخدام الذخائر الفسفورية كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

الى ذلك قال المتحدث باسم الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف): إن الاشتباكات الأخيرة في مدينة الرقة تسببت بمقتل 25 طفلا على الأقل وجرح آخرين.

وقال المتحدث كريستوف بوليرا: إن هنالك حوالي 40 ألف مدني في مدينة الرقة حياتهم مهددة.

وأضاف ممثل (اليونيسيف): إن المدارس والمستشفيات تعرضت للدمار والقصف. واضطر نحو 80 الف طفل لترك منازلهم نتيجة الصراع الدائر.

كما دعت منظمة (اليونيسيف) جميع أطراف الصراع لحماية الأطفال وضمان الخروج الآمن من الرقة لأولئك الذين يرغبون في مغادرة المدينة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الامم المتحدة: إن المنظمة لم تستطع خلال الاسبوعين الأخيرين تسليم المساعدات الإنسانية في المدن السورية المحاصرة والمناطق الوعرة.

ووفقا للمكتب الأممي، فإن آخر قافلة مساعدات إنسانية تمكنت الأمم المتحدة من إيصالها كانت في 22 مايو السابق.

كما أشار المكتب الاممي الى أن عدد القوافل الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي كان 18 قافلة بينما وصل عدد القوافل في الفترة ذاتها من العام الماضي الى 50 قافلة.

من جهة أخرى أكد قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفيكين، أن الإنذارات التي يوجهها الأمريكيون إلى الجيش السوري الذي يحرز تقدماً في جنوب البلاد، تأتي بتبريرات سخيفة تماماً.

وأوضح سوروفيكين في مؤتمر صحفي مع رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان العامة الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة إستعادت السيطرة على مقطع من الحدود السورية الأردنية طوله 105 كيلومترات، وأقامت 9 معابر حدودية.

وأشار أيضاً إلى توقيع اتفاقات انضمام 22 بلدة في تلك المنطقة للهدنة، ما يكلل عملية المصالحة مع عشائر الدروز والبدو التي تسيطر على هذه المنطقة بالنجاح، مشدداً على أن القوات الحكومية تواصل عملياتها للسيطرة على كامل الحدود السورية - العراقية والسورية - الأردنية.

واستطرد قائلاً: في سياق التقدم، واجهت القوات الحكومية عراقيل من قبل طيران (التحالف الدولي) بقيادة واشنطن. وطرح الأمريكيون أمام الجيش السوري إنذاراً عديم الأساس، بعدم الاقتراب من مواقع ما يعرف بـ (الجيش السوري الجديد).

وذكر بأن الأمريكيين يبررون موقفهم هذا بمزاعم سخيفة تماماً باعتبار أن القوات الحكومية تمثل خطراً على القواعد الأمريكية ومعسكرات تدريب (مقاتلي) المعارضة في جنوب سوريا.

وشدد سوروفيكين على أن عملية تحرير سوريا من إرهابيي (داعش) و(جبهة النصرة) ستتواصل حتى القضاء عليهم بشكل نهائي.

وفي الوقت نفسه، اتهم سوروفيكين (التحالف الدولي) و(قوات سوريا الديمقراطية) بالتواطؤ مع قياديين في (داعش)، قائلاً: يوافقون على تسليم البلدات التي يسيطرون عليهم دون قتال، وفي المقابل يسمح لهم بالخروج والتوجه إلى المناطق التي تنشط فيها القوات الحكومية السورية.

وأكد على أن القوات الروسية تحبط كافة محاولات مقاتلي (داعش) الخروج عبر الممر الذي فتحه لهم (التحالف) جنوبي الرقة، مرجحاً أن أمريكا بذريعة محاربة الإرهاب، تستغل (داعش) لعرقلة تقدم القوات الحكومية السورية.

بدورها لفتت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي إلى أن تعزيز تنظيم (داعش) الإرهابي لمواقعه في محيط تدمر ودير الزور بسوريا يرتبط بعمليات (التحالف الدولي) بقيادة واشنطن.

وأوضح الفريق سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان، بأن أنشطة (التحالف الدولي) لم تحقق نتائج ملموسة في محاربة الإرهاب، لكن طائرات (التحالف) توجه ضربات إلى القوات الحكومية السورية، وتسمح لإرهابيي (داعش) بالفرار من طوق الحصار، ما يؤدي لتعزز مواقع الإرهابيين في محيط تدمر ودير الزور.

وتساءل رودسكوي قائلا: هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا يفعلون ذلك وما هي أهدافهم؟

وتابع: إن تطبيق المذكرة الموقّعة في أستانة سمح أيضا بتركيز الجهود على إعادة إعمار ما دمرته الحرب في المناطق الخارجة عن سيطرة الإرهابيين.

ولفت إلى أن السكان عادوا إلى المناطق المحررة من أيدي الإرهابيين، وبدأ العمل بنشاط على إعادة إعمار المزارع وشبكات الكهرباء والعقد في شبكة المواصلات والطرق.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ روسيا ساعدت في تخفيف حدّة التوتر بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وحلفاء الجيش السوري في منطقة التنف جنوب شرق سوريا.

المتحدّث باسم البنتاغون جيف ديفيس قال: إن موسكو شكّلت جسراً للتواصل بين الولايات المتحدة وحلفاء الحكومة السورية في المنطقة.

وتابع: إن الاشتباكات السابقة في سوريا كانت للدفاع عن النفس آملا ألّا تتكرّر مرة أخرى، وأضاف: إن واشنطن لا تسعى لقتال أي طرف غير داعش.

وذكر ديفيس أنّ الوضع بالقرب من التنف هدأ أمس (الجمعة)، في إشارة منه إلى محادثات عدّة جرت بين الجيشين الأميركي والروسي، بما في ذلك على مستويات عسكرية عليا، لافتاً إلى أنّ دور الولايات المتحدة في سوريا يقتصر على مقاتلة تنظيم داعش وهذا ما نقوم به.