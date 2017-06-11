أطاحت الأزمة السعودية البحرينية الإماراتية مع قطر بمدير "وكالة أنباء البحرين"مهند سليمان، وذلك بسبب اتصاله بجهات قطرية قبل إعلان القرار بشكل رسمي.

وذكرت معلومات وفق موقع "مرآة البحرين" أن "سليمان" اتصل بجهة قطرية يُرجح أن تكون وكالة الأنباء القطرية لمعرفة ما إذا كان لديهم معلومات عن توجه السعودية والإمارات والبحرين لقطع العلاقات مع قطر.

وأشارت المعلومات إلى أن السلطات كانت على علم بالاتصالات التي أجراها سليمان، وتم تشكيل لجنة تحقيق بشأنها.

وذكرت أنه تم استدعاؤه من قبل مسؤول رفيع بالإعلام الذي قام بتوبيخه، قبل أن يبلغه بقرار اللجنة عزله عن منصبه.

وفي صفحته على موقع " تويتر"، قام سليمان بتغيير تعريفه إلى "صحافي ومستشار لوزير الإعلام".



