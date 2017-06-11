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رقم الخبر: 195445 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 19:24 الاقسام: عربيات  
’التحالف الدولي’ يقر باستخدامه القنابل الفسفورية المحرمة دولياً في سوريا

’التحالف الدولي’ يقر باستخدامه القنابل الفسفورية المحرمة دولياً في سوريا

بعد ساعات على ارتكاب "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مجزرة مروعة في الرقة، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى من المدنيين، اعترف الأخير باستخدامه ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض المحرّم دولياً.

بعد ساعات على ارتكاب "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مجزرة مروعة في الرقة، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى من المدنيين، اعترف الأخير باستخدامه ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض المحرّم دولياً.
وفي بيان له، قال التحالف الدولي "لا تناقش مسألة تزويد قواتنا بالذخائر التي تحمل طابع الإنارة واستخداماتها وفقاً للسياسة المعلوماتية للتحالف، ولكن بحسب قواعد الاشتباك في النزاعات المسلحة تستخدم ذخائر الفسفور الأبيض لكشف الستائر الدخانية وعمليات التمويه وتحديد المواقع والعلامات" حسب قوله.
وأضاف البيان "يقوم التحالف بجميع الإجراءات العقلانية والحذرة التي من شأنها تقليص المخاطر (الناجمة عن استخدام الذخائر الفسفورية) إلى أدنى مستوياتها والتي تضر السكان المدنيين وتؤدي إلى أضرار بالمنشآت المدنية" على حد تعبيره.
وبرّر البيان فعلته بالإشارة الى أنّ "تنظيم "داعش" مستمر في ارتكاب الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء، وذلك بقتله المدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق العمليات العسكرية"، مؤكدا أن ""التحالف الدولي" لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح بقتل الناس ما دام بإمكانه تقديم الحماية للسكان المدنيين" حسب قوله.
يشار إلى أن عدة اتفاقيات دولية حرمت استخدام الذخائر الفسفورية كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة.

 

 
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