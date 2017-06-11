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رقم الخبر: 195444 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: عربيات  
حزب الله يدين تفجيرات العراق: التغطية على منبع الفكر الإجرامي لم تعد أمراً مقبولا

حزب الله يدين تفجيرات العراق: التغطية على منبع الفكر الإجرامي لم تعد أمراً مقبولا

أدان حزب الله التفجيرات الإرهابية المتتالية التي تستهدف الٱمنين في مدن العراق وقراه والتي استهدف ٱخرها منطقتي كربلاء والمسيب ما أدى إلى وقوع العشرات من الإصابات بين شهيد وجريح.

أدان حزب الله التفجيرات الإرهابية المتتالية التي تستهدف الٱمنين في مدن العراق وقراه والتي استهدف ٱخرها منطقتي كربلاء والمسيب ما أدى إلى وقوع العشرات من الإصابات بين شهيد وجريح.
وقال في بيان "إن آلة الاجرام التي تقتل الأبرياء  تحمل فكرا إرهابيا معروف المنشأ والتمويل, ويطبقه على أرض الواقع أشخاص يتغطون بالدين لتنفيذ مشاريع أسيادهم الإقليمين والدوليين التي تهدف إلى ضرب استقرار بلادنا وإدامة هيمنتهم عليها".
وأضاف البيان "إن التغطية على منبع هذا الفكر الإجرامي وعلى مستخدميه والمستفيدين منه لم تعد أمرا مقبولا، ولا بد من وقفة واضحة  صارمة  على المستوى السياسي والعقائدي والإعلامي في مواجهة الإرهاب".
وختم "إن حزب الله، إذ يتقدم من القيادة والشعب، ومن أهالي ألشهداء في العراق العزيز بأحر التعازي، فإنه يرجو للجرحى الشفاء العاجل، ولأمتنا الصبر على الصعاب والفتنة".

 

 
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