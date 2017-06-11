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رقم الخبر: 195442 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: اقتصاد  
نوفاك: ليس هناك أي حاجة لتعديل اتفاق “أوبك”

نوفاك: ليس هناك أي حاجة لتعديل اتفاق “أوبك”

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أنه بحث لقائه مع نظيريه السعودي، خالد الفالح، والكازخستاني، كانات بوزومبايف، الوضع الحالي في أسواق النفط، واتفاق أوبك بشأن تقليص الإنتاج. وقال نوفاك للصحفيين ” بحثا الوضع الحالي، أكدنا مرة أخرى التزاماتنا… بالاتفاق. سوف نعمل معاً من أجل استقرار الأسواق”. وأضاف نوفاك: “ليس هناك أي حاجة لتعديل اتفاق “أوبك+” كل شيء يسير ألان وفقا للخطة وأكد الوزير الروسي أنه لم يتم بحث تعديل الحصص وفقاً لاتفاق أوبك”.

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أنه بحث لقائه مع نظيريه السعودي، خالد الفالح، والكازخستاني، كانات بوزومبايف، الوضع الحالي في أسواق النفط، واتفاق أوبك بشأن تقليص الإنتاج. وقال نوفاك للصحفيين ” بحثا الوضع الحالي، أكدنا مرة أخرى التزاماتنا… بالاتفاق. سوف نعمل معاً من أجل استقرار الأسواق”. وأضاف نوفاك: “ليس هناك أي حاجة لتعديل اتفاق “أوبك+” كل شيء يسير ألان وفقا للخطة وأكد الوزير الروسي أنه لم يتم بحث تعديل الحصص وفقاً لاتفاق أوبك”.
وأضاف نوفاك: “لا، لم يناقش [تعديل حصص كازاخستان] وكازاخستان ملتزمة بتنفيذ الاتفاق ، أيضا”، وأشار نوفاك أنه يخطط لبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروس سيفكوفيتش، في أستانا، مشروع “السيل الشمالي-2”. وقال نوفاك “سنناقش كافة القضايا، بما في ذلك” التيار الشمالي-2″. هذا وتوصلت 24 دولة في اجتماع دول أوبك مع دول خارج المنظمة يوم 25 أيار/مايو الماضي، إلى تمديد اتفاقية تخفيض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر، بحيث يبقى حجم التخفيض على نفس المستوى كما كانت عليه في الفترة السابقة، ما خيب آمال العديد من المستثمرين، الذين كانوا يتوقعون المزيد من نسبة التخفيض، ما أسفر عن هبوط أسعار النفط العالمية بنحو 5 بالمائة.
والجدير بالذكر، أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، قررت يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تخفيض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل من النفط يومياً، حتى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2017.

 

 
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