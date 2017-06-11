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رقم الخبر: 195441 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 19:21 الاقسام: عربيات  
النيجر تستدعي سفيرها في قطر

النيجر تستدعي سفيرها في قطر

قالت النيجر يوم السبت إنها استدعت سفيرها في قطر تضامنا مع الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة.

قالت النيجر يوم السبت إنها استدعت سفيرها في قطر تضامنا مع الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة. وأبدت بعض الدول الأفريقية تأييدا حذرا لمقاطعة قطر. وقطعت موريتانيا، العضو في جامعة الدول العربية، علاقاتها مع قطر يوم الثلاثاء وأدانتها الجابون لعدم “محاربة الإرهاب”. وقالت السنغال إنها ستستدعي سفيرها في قطر وعبرت عن “تضامنها القوي.

 

 
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مصدر الخبر: المنار
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