ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بعد توقف خط أنابيب في نيجيريا، لكن الأسعار أنهت الأسبوع منخفضة بنحو أربعة في المئة بفعل استمرار المخاوف بشأن تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتاً في التسوية إلى 15ر48 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي 19 سنتاً في العقود الآجلة إلى 83ر45 دولار للبرميل. وسجل الخامان انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من أربعة في المئة تحت ضغط المخزونات الأمريكية الضخمة والتدفقات الكبيرة في أنحاء العالم.

وأعلنت (شل) للتطوير في نيجيريا حالة القوة القاهرة بشأن خام بوني الخفيف بعدما أحدث شخص ما ثقباً في خط لأنابيب الخام مما نتج عنه تسرب. وتتعرض أسواق النفط لضغوط لأسباب منها زيادة نيجيريا وليبيا لإنتاجهما. والبلدان معفيان من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهما عضوان بالمنظمة. واتفقت أوبك ومنتجون من خارجها الشهر الماضي على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يومياً تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس/ آذار 2018.

هذا وهبطت أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة مع ارتفاع الدولار، في الوقت الذي قفز فيه البلاديوم أكثر من سبعة بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 عاماً، حيث اضطرت زيادة الطلب للمضاربة المستخدمين الصناعيين إلى إغلاق مراكز مدينة، حسبما قال تجار.

وقفزت أسعار البلاديوم إلى أعلى مستوى منذ أوائل عام 2001 عند 70ر914 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ السعر الفوري للبلاديوم 50ر889 دولار للأوقية بحلول الساعة 02ر19 بتوقيت جرينتش بزيادة 3ر4 بالمئة. وانخفض الذهب للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أظهرت نتيجة الانتخابات البريطانية عدم فوز رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأغلبية واضحة، مما أدى إلى هبوط الجنيه الاسترليني بشدة وساعد على ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ أواخر مايو/ أيار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 7ر0 بالمئة إلى 17ر1270 دولار للأوقية، بينما نزل المعدن الأصفر نحو واحد بالمئة في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب إلى 40ر1271 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحداً بالمئة إلى 21ر17 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 25ر939 دولار للأوقية.