قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة: ان ايران تضع على جدول أعمالها المحادثات مع سلسلة المحال التجارية الكبيرة لبيع الفواكه في روسيا بهدف إبرام تعاون طويل الأمد وتصدير الفواكه والخضروات بشكل واسع الى هذا البلد.

ويزور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني العاصمة الكازاخية آستانة حالياً للمشاركة في معرض اكسبو الدولي للعام 2017. وأكد الوزير نعمت زادة، في تصريح لوكالة (رامبلر) الروسية للأنباء، على هامش زيارته للعاصمة الكازاخية: ان الجمهورية الاسلامية من البلدان الثرية جداً في مجال الخضروات والفواكه.

وفيما لفت الى أن عمليات تصدير الفواكه من ايران الى روسيا محدودة جداً، أعرب نعمت زادة عن أمله في إبرام إتفاقية طويلة الأمد مع الجانب الروسي لتصدير هذه المنتجات بشكل واسع الى هذا البلد.

وفي جانب آخر من حديثه، تطلع نعمت زادة أن تحقق ايران، وبعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع إتحاد أوراسيا، مستوى رفيعاً من حيث التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة.