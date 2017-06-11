قال المدير العام لشركة الطيران الايرانية (ايران اير): ان المجال الجوي الايراني يستقبل يومياً 100 رحلة جوية إضافية في أعقاب توتر العلاقات بين الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي.

جاء ذلك في حوار أدلى به فرهاد برورش مع صحيفة (ايرويز) الأمريكية، وذلك على هامش زيارته للمكسيك بهدف المشاركة في الاجتماع الثالث والسبعين لرابطة الشحن والنقل الدولية (ياتا).

وفي تعليقه على دخول الطائرات الغربية الجديدة الى الأسطول الجوي الايراني، أشار برورش الى طائرة (ايرباص 321A) وطائرات (أي.تي.آر 72)، مبيناً ان طائرة (ايرباص 321A) خصصت للرحلات الداخلية وبين المدن الكبرى في ايران. وتابع: ان ايران تسلمت في المجموع 7 طائرات مدنية وهي (ايرباص 321A) وطائريتي (ايرباص 330 A)، بالإضافة الى 4 طائرات (أي.تي.آر 72) والتي تم إستلامها دفعة واحدة.

وأعرب المدير العام لشركة الطيران المدني الايرانية عن ارتياحه لقرار الحكومة في ايران لاستخدام الطائرات الغربية الجديدة في الرحلات الخارجية والداخلية في البلاد. وأضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتسلم في نهاية العام 2017 خمس طائرات أخرى من طراز (أي.تي.آر) وذلك بدءاً من شهر أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول (العام الحالي)، فضلاً عن 11 طائرة أخرى سيتم تسليمها خلال العام 2018.

ورداً على سؤال بشأن الإتفاقية بين ايران وشركة بوينغ، قال برورش: ان الموضوع يختص بالمستقبل، مبيناً في الوقت نفسه ان ايران ستتسلم أول طائرة بوينغ من طراز (اي.آر 300 - 777) في بداية العام 2018، والخبراء الأخصائيون من شركة بوينغ عقدوا إجتماعاً قبل أسبوعين في طهران وهم يواصلون الإجراءات لتكميل القضايا العالقة مع الخبراء الايرانيين. وأكد برورش ان الجمهورية الاسلامية ستواصل برامجها في إطار الاتفاق النووي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنا باستمرار بأن ايران التزمت بتعهداتها، وعليه فانه لا يوجد دليل على وقف الإتفاقية مع شركة بوينغ.

وفي معرض رده على سؤال بشأن آثار التوتر القائم في العلاقات بين السعودية وقطر وحظر المجال الجوي للأخيرة وعدد من الدول الإقليمية على الطائرات القطرية على أنشطة الطيران المدني الايرانية، قال برورش: انه وفقاً للتقارير فقد ازدادت الى الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الايراني 100 رحلة يومياً، مبيناً في الوقت نفسه ان ذلك لن يؤثر على أنشطة الطيران الايراني والمجال الجوي للجمهورية الاسلامية الايراني يملك إمكانيات لاستقبال أعداد كبيرة من الرحلات الجوية.