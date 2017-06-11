شدد سفير كوريا الجنوبية لدى ايران، كيم سونغ هو، على تنمية العلاقات التجارية بين طهران وسيئول، مشيراً الى أن النفط يشكل 98 بالمئة من صادرات ايران الى كوريا الجنوبية.

وأوضح السفير الكوري، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، ان حجم التبادل التجاري بين ايران وكوريا الجنوبية زاد خلال العام الماضي (2016)، كما ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 بنسبة 40 بالمائة. وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قبل فرض الحظر على ايران وصل الى 17 مليار دولار في العام 2011، لكنه انخفض خلال فترة الحظر الى الثلث، مؤكداً على ضرورة إعادة حجم التبادل التجاري بين ايران وكوريا الجنوبية الى سابق عهده في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تعتمد ثلاث استراتيجيات مترابطة في التعامل مع ايران أولاها (إعادة بناء العلاقات) مع طهران والتي تدهورت بعد فرض الحظر عليها والسعي الى رفع حجم المبادلات التجارية. واعتبر ان الاستراتيجية الثانية هي (تنويع العلاقات) مع ايران وعدم الاكتفاء بالمجالات التجارية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالروابط الثقافية والسياسية والاجتماعية.

وبشأن سبل تنويع العلاقات بين بين البلدين، دعا كيم سونغ هو الى ألا تقتصر المبادلات على المجال التجاري فقط، وإنما تشمل بقية المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وعدم التركيز في الروابط التجارية على صادرات النفط أو السيارات أو الأجهزة الالكترونية.

وبخصوص الاستراتيجية الثالثة لكوريا الجنوبية في التعامل مع ايران، أكد السفير الكوري على (تمتين العلاقات) الثنائية والتركيز على المعرفة الثقافية والاجتماعية، لأنه في غير تلك الحالة لا يمكن استقرار التبادل التجاري، وطالب بتغيير الأنموذج التجاري بين البلدين. ولفت الى أن النفط يشكل 98 بالمئة من صادرات ايران الى كوريا الجنوبية، داعياً ايران الى بذل مزيد من الجهود للنفوذ الى أسواق كوريا الجنوبية وعدم الاكتفاء بتصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية.