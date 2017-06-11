وقال نورالدين شهنازي زادة: انه تم توقيع إتفاقيات المحافظة على السرية مع 8 شركات لتطوير حقل آزادكان النفطي. مضيفاً: ان بعض هذه الشركات قدمت دراساتها والبعض قيد إكمال مرحلة الدراسة .

وأشار شهنازي زادة إلى أن شركات اينبكس وشل وتوتال وبتروناس وايني الإيطالية وسي.ان.بي.سي. الصينية تعتبر من الشركات التي تحرص على المشاركة في عطاءات حقل آزادكان النفطي .وأكد على إعداد البرنامج الاستراتيجي لتطوير حقل آزادكان الجنوبي في المرحلة الثانية، قائلاً: ان في المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل قد تم تخطيط لتحقيق إنتاج 320 ألف برميل من الخام يومياً، وفي المرحلة الثانية يعتمد الرقم على النتائج الحاصلة عن المرحلة الأولى.

وقد تم تأكيد أهلية 29 شركة للمشاركة في العطاءات النفطية الإيرانية. ووفق تصريحات المسؤولين، قد تم توجيه الدعوة للشركات المؤهلة لإعلان رغبتها النهائية في الإستثمار في حقل آزادكان النفطي.