أعلن رئيس المجلس التجاري بين ايران والهند، ابراهيم جميلي، ان تصدير السلع سيرتفع بفضل التوقيع على اتفاق في التجارة التفضيلية بين البلدين.

ووصف ابراهيم جميلي، في تصريح لفارس، العلاقات بين المصارف الايرانية والهندية بالطيبة، وقال: ان الاعتمادات تفتح للتجار الايرانيين في المصارف الهندية وفق الروبية وان المشاكل على هذا الصعيد تعد أقل مقارنة بالبنوك الأوروبية.

ولفت الى أن العلاقات المصرفية الايرانية باتت أفضل فيما بعد الاتفاق النووي، موضحاً ان المشاكل المصرفية مع الهند لم تكن شديدة سواء قبل الاتفاق أو بعده، بل ازدادت عمليات تصدير النفط والبتروكيماويات الى الهند. وأكد جميلي على ضرورة التوقيع على اتفاق التجارة التفضيلية بين ايران والهند بعد الاتفاق على تفاصيله. ووصف الهند بالسوق الجيدة للغاية لتسويق السلع الايرانية، موضحاً ان معظم صادرات ايران الى هذا البلد هي البتروكيماويات والنفط، فيما تستورد ايران منها الرز والشاي والمنسوجات.