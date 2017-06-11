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رقم الخبر: 195433 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 17:36 الاقسام: محليات  
لافروف: مواقف إيران وروسيا واحدة إزاء التوتر العربي

لافروف: مواقف إيران وروسيا واحدة إزاء التوتر العربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مواقف كل من روسيا وإيران واحدة إزاء القضية القطرية وحل الأزمة الناشبة في المنطقة.
وفي تصريح له السبت أشار لافروف إلى لقائه بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كازاخستان مؤخراً وقال: لقد بحثنا خلال اللقاء القضية القطرية والأزمة السورية.
وأضاف قائلاً: إن موسكو وطهران على ثقة بإن المسألة المتعلقة بقطر لا تحل إلا عبر الحوار.
وقال: لقد بحثت مع وزير الخارجية الإيراني الأزمة السورية وإمكانية تأثير المساعي لحل الأزمة القطرية على الأزمة السورية أيضاً.
وأكد لافروف إن طهران وموسكو تطالبان بحل الأزم القطرية عبر طاولة المفاوضات وذلك لرفع جميع أشكال التوتر من خلال الحوار.
يذكر إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف كان قد التقى بنظيره الروسي الجمعة على هامش إجتماع دول منظمة شنغهاي للتعاون الإقتصادي في العاصمة الكازاخية آستانة.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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