لافروف: مواقف إيران وروسيا واحدة إزاء التوتر العربي أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مواقف كل من روسيا وإيران واحدة إزاء القضية القطرية وحل الأزمة الناشبة في المنطقة.