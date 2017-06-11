قال مصدر مطلع على صادرات النفط الإيرانية: ان الصادرات إلى الغرب زادت في مايو/ أيار إلى أعلى مستوياتها منذ رفع الحظر عن طهران في مطلع 2016 لتعادل تقريباً الكميات التي يجري تصديرها إلى آسيا.

وتزيد إيران، التي كانت ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، إنتاجها منذ 2016 لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها لصالح منافسين في المنطقة بما في ذلك السعودية والعراق.

وفي الوقت الذي واصلت فيه العديد من الدول الآسيوية شراء النفط من إيران خلال فترة الحظر، أوقفت دول غربية الواردات لتنخفض الصادرات الكلية لإيران بواقع النصف إلى مليون برميل يومياً.

وقال المصدر لرويترز: ان إيران صدرت الشهر الماضي نحو 1ر1 مليون برميل يومياً إلى أوروبا بما في ذلك تركيا، لتصل الصادرات إلى مستويات ماقبل الحظر تقريباً وبما يقل قليلاً عن إمداداتها لآسيا البالغة 2ر1 مليون برميل يومياً. وأظهرت حسابات رويترز، أن صادرات إيران إلى آسيا الشهر الماضي هي الأقل منذ فبراير/ شباط 2016.

وقال المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لسرية المعلومات-: ان صادرات النفط إلى آسيا انخفضت في الوقت الذي كثفت فيه كوريا الجنوبية واليابان مشترياتهما من مكثفات النفط واشترتا خاماً بكميات أقل. وقال المصدر: (مكثفات النفط الإيرانية القابعة في مخازن عائمة تنفذ بسبب مشتريات اليابان وكوريا المرتفعة). كما تأثرت الصادرات إلى آسيا سلباً بقرار الهند بخفض مشترياتها السنوية من إيران بمقدار الخمس في السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2018.

وبعد رفع الحظر، ضمت طهران عملاء جدد مثل ليتاسكو ولوتوس واستعادت عملاء على غرار توتال وإيني وتوبراس وريبسول وسيبسا وهيلينك بتروليوم. وجرى السماح لإيران العضو في أوبك بزيادة صغيرة في الإنتاج بموجب اتفاق جرى إبرامه في ديسمبر/ كانون الأول لتقييد الإنتاج.

وقال المصدر: ان مجموع إنتاج إيران من النفط في مايو/ أيار بلغ 9ر3 مليون برميل يومياً.