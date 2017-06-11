أكد أمين رابطة شركات الطيران الايرانية، أن الشركات الايرانية قررت تعليق الرحلات الجوية الى مطار النجف الأشرف الدولي بدءاً من مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وأوضح مقصود أسعدي ساماني، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان مطار النجف فرض مؤخراً رسوماً تحت مسمى الرسوم الجمركية، ويتعين بموجبها على الشركات الايرانية أن تدفع نحو 85 دولاراً على كل رحلة للمطار بأثر رجعي منذ عام 2010. وأضاف: ان مطار النجف من جهة أخرى يتسلم 15 دولاراً من شركات الطيران الايرانية إزاء المقعد الواحد، فضلاً عن أخذ مبلغ 10 دولارات من كل مسافر على أرضية المطار.

وأوضح أسعدي ساماني بأن خدمات الرحلة "Handling flight" في مطار النجف، تعادل أربعة أضعاف الخدمات في المطارات الايرانية، إضافة الى أن الوقود في مطار النجف يبلغ 98 سنتاً ويعادل 4 أضعاف ما هو في ايران.

وأشار أمين رابطة شركات الطيران الايرانية، ان فرض مطار النجف الرسوم الجمركية الجديدة وبأثر رجعي، دفع الشركات للاحتجاج، فضلاً عن انها كانت من قبل تحاول معالجة المشاكل في المطار. وأكد أن شركات الطيران الايرانية أبلغت إحتجاجها لمطار النجف وثمة مفاوضات بين منظمة الطيران الايرانية ومنشأة الطيران المدني العراقية بهذا الخصوص.

ولفت أسعدي ساماني الى أن الشركات الايرانية تقدمت بشكوى لدى المنشأة العامة للطيران المدني العراقية، إلا أن مطار النجف ماض بهذا القرار. ونوه الى أن مطار النجف يشغل عبر القطاع الخاص ويعد من أغلى المطارات في العالم. وبيّن بأن المطارات الايرانية تفرض مبلغ 3 آلاف إلى 3500 دولار كرسوم خدمات (Handling flight) على كل رحلة جوية قادمة من العراق، فيما يفرض مطار النجف 14 إلى 18 ألف دولار لتقديم هذه الخدمات وأن هذا يرفع التكاليف على الشركات الايرانية. كما أكد أسعدي ساماني أن رحلات شركات الطيران الايرانية الى مطار بغداد، سارية وفق جدولها السابق دون تغيير.