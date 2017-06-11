وأشار سعيد زرين فر، اليوم السبت، الى أن تجار محافظة بوشهر لديهم زيارات تاريخية لافتة مع دولة قطر، موضحاً ان تعزيز العلاقات التجارية مع قطر تم الاهتمام به منذ عام 2014، حيث أبرمت إتفاقيات بين الجانبين في هذا الشأن. وأضاف: نظراً للظروف المتأزمة التي تمر بها قطر مع دول جوارها توفرت فرصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وقطر.

وأشار زرين فر الى أنه تم في عام 2014 الإتفاق بين بوشهر وقطر على تصدير 22 نوعاً من المنتجات الايرانية، قائلاً: نظراً الى الأزمة في قطر تضاعفت الصادرات الايرانية الى قطر. ولفت الى الاجتماع التخصصي في طهران من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين ايران وقطر، قائلاً: سيعقد اجتماع في طهران بغية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين ايران وقطر بحضور النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري.