  • الأحد ١٦ رمضان ١٤٣٨
  • الأحد , يونيو 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195430 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: اقتصاد  
إيران تخصص ميناء بوشهر للتبادل الإقتصادي مع قطر
و"ايران اير" تنقل 4 شحنات مواد غذائية وخضروات إليها

إيران تخصص ميناء بوشهر للتبادل الإقتصادي مع قطر

قال مساعد الشؤون الاقتصادية لمحافظ بوشهر: انه نظراً للمسافة القريبة بين بوشهر وقطر، سيتم تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل الاقتصادي بين ايران وقطر بغية تنمية الصادرات بين الجانبين.

وأشار سعيد زرين فر، اليوم السبت، الى أن تجار محافظة بوشهر لديهم زيارات تاريخية لافتة مع دولة قطر، موضحاً ان تعزيز العلاقات التجارية مع قطر تم الاهتمام به منذ عام 2014، حيث أبرمت إتفاقيات بين الجانبين في هذا الشأن. وأضاف: نظراً للظروف المتأزمة التي تمر بها قطر مع دول جوارها توفرت فرصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وقطر.

وأشار زرين فر الى أنه تم في عام 2014 الإتفاق بين بوشهر وقطر على تصدير 22 نوعاً من المنتجات الايرانية، قائلاً: نظراً الى الأزمة في قطر تضاعفت الصادرات الايرانية الى قطر. ولفت الى الاجتماع التخصصي في طهران من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين ايران وقطر، قائلاً: سيعقد اجتماع في طهران بغية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين ايران وقطر بحضور النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1150 sec