عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن قلق بلاده من الأزمة الحالية بين قطر ودول خليجية وعربية، داعيا إلى حلها عبر الحوار.

وقال لافروف خلال اجتماع مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو، السبت، إلى أن قرار بعض الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة أثار قلق موسكو، إذ أن روسيا لا يمكن أن يسرها تدهور العلاقات بين شركائها.

وأكد لافروف أن الطريق إلى تسوية الوضع حول قطر يمر عبر الحوار المباشر، وأكد أن موسكو تواصل اتصالاتها بمعظم أطراف الأزمة الخليجية.

وأبدى استعداد بلاده لاتخاذ خطوات إضافية لدعم جهود التسوية قائلا: "سنحاول عمل كل ما بوسعنا، في حال موافقة الأطراف المعنية واهتمامها بذلك".

وشدد الوزير الروسي على أن الخطر الرئيسي على الجميع في المنطقة وخارجها هو الإرهاب، ولا بد من توحيد الجهود على كل الأصعدة لدرء هذا الخطر والتصدي له.

من جانبه، أعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري عن أمله في تطور علاقات التعاون والحوار البناء حول القضايا الإقليمية بين روسيا وقطر.

ورحب الوزير القطري بجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لتجاوز الأزمة، مضيفاً: إن بلاده تسعى دائما لحل الخلافات بالحوار، معتبرا أن مجلس التعاون الخليجي هو الإطار الأنسب لذلك.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ان قطر تؤكد على حل الخلافات الخليجية – العربية، بالحوار ومن خلال مجلس التعاون.

وذكر ان الخلافات في المنطقة يجب حلها عبر الحوار، وأن مجلس التعاون الخليجي هو المظلة المناسبة لحل الأزمة الأخيرة.

هذا وأكد وزير الخارجية القطري، ان علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ايجابية متسائلا: لماذا يتم تجريم الدوحة بسبب علاقاتها مع طهران وهناك دول خليجية أخرى تسعى الى علاقات مماثلة مع ايران؟ وأكد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في حديث خاص مع قناة (روسيا اليوم) أن بلاده لن تكون سببا في زعزعة الاستقرار في الخليج الفارسي عبر تحالفات خارجية متسائلا: قطر تريد علاقات إيجابية مع إيران، ولكن دول الخليج الفارسي الأخرى تسعى إلى علاقات مماثلة مع طهران أيضا، إذا لماذا تجريمنا؟.

وكان الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان قد أكد أن انقرة مستمرة ٌفي تقديم كلّ انواع الدعم لقطر رغم انزعاج البعض من موقف بلاده، رافضا الادّعاءات بدعم الدوحة للإرهاب.

وإلى أنقرة وصل السبت وزير الخارجية البحريني، حيث أعلنت الخارجية التركية أن الوزير البحرينيّ خالد بن أحمد آل خليفة سيلتقي الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان لبحث المستجدّات في المنطقة.

وكان أردوغان وافق على تشريع لإرسال قوات تركية إلى قطر، فيما يمثّل تعبيراً عن دعم للدوحة بعد اتهام السعودية وعدد من الدول العربية له بدعم الإرهاب.

وأقرّ البرلمان التركي مشروع القانون، يوم الأربعاء، وأعلن مكتب أردوغان تصديقه عليه في وقت متأخر من الخميس ونشر في الجريدة الرسمية الجمعة لتكتمل بذلك العملية التشريعية.

كما قلّلت الأمم المتحدة من أهمية (قائمة الإرهاب) التي أصدرتها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين وأدرجت فيها كيانات وأشخاص مرتبطون بقطر.

المتحدث الرسميّ باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أنّ (المنظّمة لم يصلها شيء من تلك الدول) مشيراً إلى اطّلاعه على القائمة عبر وسائل الإعلام.

وشدّد دوجاريك على أنّ المنظّمة لا تلتزم سوى بالقوائم التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي أو ما يصدر عبر وكالات أممية.

بدورها، حذّرت منظّمة العفو الدولية من أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها بعض الدول الخليجية أدّت إلى تفريق عائلات وتدمير حياة أشخاص وتعليمهم.

وكشفت المنظّمة عن انفصال العديد من الأطفال عن آبائهم وكذلك انفصال أزواج عن زوجاتهم ولفتت إلى أنّ عدداً من الأشخاص في قطر وفي الدول التي اتّخذت قرار المقاطعة مهدّدون بفقدان وظائفهم وانقطاعهم عن دراستهم.

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أنّ أحد عشر ألف شخص من الدول الخليجية الثلاث سيغادرون قطر فيما سيعود إليها آلاف القطريين المقيمين في الدول التي قاطعت الدوحة.

وفي 5 حزيران/ يونيو، قررت كلّ من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر التي اتهموها (برعاية الارهاب).

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، أنها خاطبت 300 منظمة دولية وإقليمية بتقارير مفصلة كشفت خلالها عن الأوضاع الحقوقية والإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون جراء حصارها من قبل دول خليجية عدة.

وأطلع رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير "زيد بن رعد"، خلال اتصال هاتفي على هذه الأوضاع، مشيرا إلى أن الأمير زيد أفاد بأن هناك تحركات حثيثة للمفوضية لمعالجتها، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وتحدث المسؤول القطري عن انتهاكات امتدت إلى الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل وعدم الإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل، وأفاد بأن لجنته تلقت العديد من الشكاوى والنداءات الإنسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات، وذلك في مخالفة صريحة لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية خاصة أن هذه الدول أطراف موقعة عليها.