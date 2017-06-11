  • الأحد ١٦ رمضان ١٤٣٨
  • الأحد , يونيو 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195424 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 16:54 الاقسام: دوليات  
أطباء هولنديون يكتشفون 1400 يورو داخل معدة لاجئ سوري

أطباء هولنديون يكتشفون 1400 يورو داخل معدة لاجئ سوري

اكتشف أطباء هولنديون "كيس بلاستيك" صغير، يحتوي على أوراق مالية بقيمة 1400 يورو تقريبا في معدة لاجئ سوري إثر إجراء عملية جراحية له.
ووفقا لموقع "مهاجر نيوز" المعني بشؤون اللاجئين والمهاجرين في ربوع العالم، تبين أن هذا اللاجئ قام بابتلاعها قبيل أن يخطو أول خطواته على طريق الهجرة نحو الديار الأوروبية، خوفا من أن تضيع منه.
واختار اللاجئ السوري أن يبتلع أوراقا مالية بعد أن جمعها في كيس بلاستيكي قبل أن يتجاوز حدود بلاده للوصول إلى الديار الأوروبية، ويستقر في آخر المطاف في هولندا، ويبدو أنه كانت بالنسبة له الطريقة الوحيدة التي يحفظ بها ما ادخره من مال في بلاده.
 لكنه لم يتصور أن عواقب إخفائه لهذه الأوراق المالية في معدته يمكن أن يشكل يوما خطرا على حياته، إلا بعد أن أصيب بألم حاد على مستوى البطن، وتوجه إلى زيارة الطبيب حيث أكد له أن حالته تستدعي إجراء عملية جراحية في أسرع وقت.
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0658 sec