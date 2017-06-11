اكتشف أطباء هولنديون "كيس بلاستيك" صغير، يحتوي على أوراق مالية بقيمة 1400 يورو تقريبا في معدة لاجئ سوري إثر إجراء عملية جراحية له.

ووفقا لموقع "مهاجر نيوز" المعني بشؤون اللاجئين والمهاجرين في ربوع العالم، تبين أن هذا اللاجئ قام بابتلاعها قبيل أن يخطو أول خطواته على طريق الهجرة نحو الديار الأوروبية، خوفا من أن تضيع منه.

واختار اللاجئ السوري أن يبتلع أوراقا مالية بعد أن جمعها في كيس بلاستيكي قبل أن يتجاوز حدود بلاده للوصول إلى الديار الأوروبية، ويستقر في آخر المطاف في هولندا، ويبدو أنه كانت بالنسبة له الطريقة الوحيدة التي يحفظ بها ما ادخره من مال في بلاده.

لكنه لم يتصور أن عواقب إخفائه لهذه الأوراق المالية في معدته يمكن أن يشكل يوما خطرا على حياته، إلا بعد أن أصيب بألم حاد على مستوى البطن، وتوجه إلى زيارة الطبيب حيث أكد له أن حالته تستدعي إجراء عملية جراحية في أسرع وقت.