كشفت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، أن قوات أمنية قامت بتفتيش سفينة مخصصة للرحلات السياحية عند ميناء بنيس، جنوب فرنسا بعد ورود بلاغ بوجود متفجرات على متنها.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا مساء الجمعة، عن وجود متفجرات على متن سفينة سياحية تسمى "Azamara Quest" توقفت عند شاطئ المدينة الفرنسية، خلال رحلة في البحر الأبيض المتوسط قادمة من مدينة برشلونة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد من الشرطة والحرس الوطني وعسكريين من القوات الخاصة، شاركوا في عملية التفتيش، ولم ترد أي معلومات عن العثور على متفجرات أو أسلحة على متن السفينة.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مدينة نيس الساحلية الفرنسية تعرضت في صيف 2016 لهجوم إرهابي عرف إعلاميا بهجوم نيس حيث قام شاب من أصول تونسية كان يقود شاحنة بعملية دهس عشوائي لمتجولين في شارع "متنزه الإنجليز".