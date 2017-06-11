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رقم الخبر: 195419 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ على أعتاب اختبار صاروخ عابر للقارات
معلنة أن أمريكا بكاملها تقع ضمن مدى صواريخها

بيونغ يانغ على أعتاب اختبار صاروخ عابر للقارات

نوهت كوريا الشمالية يوم السبت بأن سلسلة التجارب لأسلحة استراتيجية أجرتها مؤخرا تمثل دليلا على أن اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات "ليس بعيدا".
جاء ذلك في صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية الرئيسية، التي تابعت: "اختبار صاروخ من هذا النوع، لا شك في نجاحه، ومن شأنه إظهار فشل السياسة العدائية للولايات المتحدة حيال بلدنا."
واعتبرت الصحيفة أن أمريكا لن تتجرأ على شن حرب ضد بلد يمتلك سلاحا نوويا وصواريخ عابرة للقارات، مذكرة بأن "نيويورك تبعد حوالي 10 آلاف كيلومتر فقط وأن أمريكا بكاملها تقع ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية." 
وكانت بيونغ يانغ في الشهر الماضي قد أطلقت صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ أرض-جو موجهة من طراز كي ان-06 وصاروخا باليستيا من طراز سكود، كما أطلقت أول أمس الخميس عدة صواريخ كروز مضادة للسفن .
وكان ممثل للقوات الاستراتيجية في الجيش الكوري الشمالي في وقت سابق من الشهر الحالي قد شكك في قدرة الولايات المتحدة على اعتراض صواريخ بيونغ يانغ العابرة للقارات، مع أنه وصف الاختبار الذي أجرته واشنطن لنظام اعتراض صواريخ عابرة للقارات في المحيط الهادئ في 30 مايو الماضي، بأنه "استفزاز عسكري خطير".
وجاء هذا الاختبار في اليوم الثاني بعد إطلاق بيونغ يانغ  الناجح لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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