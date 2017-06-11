أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح ناثان سيلز وهو مسوؤل سابق بوزارة الأمن الداخلي منسقا لوزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب.

وقال البيت الأبيض، إن سيلز أستاذا في كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز وعمل في السابق نائبا لمساعد الوزير لشؤون السياسة في وزارة الأمن الداخلي ومستشارا كبيرا في مكتب السياسة القانونية بوزارة العدل .

من جهة أخرى قال مسؤول أمريكي وأشخاص مطلعون: إن من المتوقع أن يزور الرئيس دونالد ترامب ميامي يوم الجمعة المقبل لإعلان سياسة جديدة بشأن كوبا قد تشدد القوانين المتعلقة بالتجارة والسفر لاغيا بنودا من سياسة الانفتاح على كوبا التي انتهجها الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال مسؤول أمريكي إن مساعدي ترامب أوشكوا على الانتهاء من مراجعة شاملة للعلاقات مع كوبا ومن المتوقع إحالة توصيات لفريقه الخاص بالأمن القومي ثم إلى الرئيس خلال الأيام المقبلة.

ويجري التخطيط لإعلان ترامب موقفه الجديد يوم الجمعة المقبل في كلمة في ميامي منجزا بذلك تعهدا أعلنه خلال حملته الانتخابية. ولكن شخصين على اطلاع على المناقشات قالا إنه قد يحدث تأخير إذا تطلب اتخاذ قرار نهائي وقتا أطول.

وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد الانتهاء من أي تغييرات محددة تقول المصادر إن من المرجح أن يكشف ترامب النقاب عن تراجع جزئي وليس كليا عن إجراءات أوباما التي تضمنت استئناف العلاقات وإعادة فتح سفارتي البلدين بعد حدوث انفراجة دبلوماسية في 2014 مع خصم الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وكانت مجموعة من النواب الجمهوريين الأمريكيين قد بعثت برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق يوم الجمعة حثته فيها على عدم إلغاء إجراءات أوباما التي تضمنت تخفيفا كبيرا لقوانين التجارة والسفر والاستثمار مع كوبا.

ومع اقتراب مراجعة سياسة كوبا من مراحلها الأخيرة صعد كل من طرفي القضية ضغوطه للتأثير على قرار ترامب بشأن مدى تراجعه عن إجراءات أوباما.

وأبدى سبعة من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في الرسالة "قلقهم العميق" بشأن تفكيره في إلغاء سياسات أوباما وقالوا إن مثل هذه الخطوة "ستحفز كوبا على أن تعتمد من جديد على دول مثل روسيا والصين".

ويعكس هذا التحذير استياء متزايدا في الكونجرس بشأن العودة إلى أسلوب أكثر إثارة للخلاف مع كوبا حتى داخل الحزب الجمهوري الذي يميل بشكل تقليدي لانتهاج خط أكثر تشددا ضد هافانا.

*الادعاء ينظر في السجلات المالية لمؤسسة إريك ترامب الخيرية

في سياق آخر صرح متحدث باسم مدعي نيويورك العام بأن الادعاء ينظر في تقرير بأن مؤسسة إريك ترامب حولت أكثر من مليون دولار من إيرادات بطولات جولف خيرية إلى منظمة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت مجلة فوربز قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المؤسسة الخيرية التي يديرها إريك ترامب، ابن ترامب، دفعت لمنظمة ترامب أموالا مقابل استخدام أملاكها العقارية في أحداث خيرية في السنوات الأخيرة رغم أن مؤسسة إريك ترامب أبلغت المتبرعين بأن ملعب الجولف يستخدم هو وأصول أخرى بلا مقابل ومن ثم فإن كل التبرعات تقريبا ستخصص لمساعدة أطفال مرضى.

وذكرت المجلة أن سجلات مؤسسة إريك ترامب ومؤسسات خيرية أخرى تشير إلى أن أكثر من 1.2 مليون دولار "لم يتسلمها أحد سوى منظمة ترامب".

وقال إريك سوفر المتحدث باسم مدعي نيويورك العام إريك شنايدرمان في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة إن مكتبه ينظر في الأمور التي أثارها تقرير فوربز.

ويحقق مكتب المدعي العام بالفعل في مزاعم بتحقيق مكاسب شخصية في مؤسسة دونالد جيه. ترامب الخيرية المملوكة للرئيس الجمهوري.

وإريك ترامب هو نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والمشتريات بمنظمة ترامب.

*سي ان ان تطرد مقدم برامج دينية شتم ترامب

من جهة أخرى طردت قناة CNN رضى أصلان مقدم أحد البرامج الدينية عبر شاشتها بعد سلسلة من التعليقات على "تويتر" وصف فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"كتلة من الغائط"، و"العار على الإنسانية".