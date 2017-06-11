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رقم الخبر: 195417 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 16:28 الاقسام: دوليات  
الجيش الفلبيني يقضي على الأخوين ماوتي الداعشيين بجنوب البلاد
وقوات أمريكية تساعده على إنهاء حصار مدينة ماراوي

الجيش الفلبيني يقضي على الأخوين ماوتي الداعشيين بجنوب البلاد

قال الجيش الفلبيني يوم السبت إنه يتحقق من تقارير تفيد بمقتل الأخوين اللذين يقودان جماعة ماوتي الارهابية في معركة للسيطرة على مدينة ماراوي بجنوب البلاد.
وقال المتحدث بإسم الجيش اللفتنانت كولونيل خو-آر هيريرا في مؤتمر صحفي بمدينة ماراوي "ما زلنا في انتظار التأكيد "ما زلنا نتحقق من هذه التقارير لكن هناك مؤشرات قوية".
وأضاف المتحدث أن 13 من مشاة البحرية الفلبينية قتلوا في المعركة في انتكاسة لجهود الحكومة لاستعادة المدينة من المتشددين الموالين لتنظيم داعش.
وأوضح المتحدث أن مشاة البحرية قتلوا في "معركة عنيفة" يوم الجمعة أثناء عمليات تطهير لمواقع المتشددين.
وبذلك يصل عدد قتلى معارك ماراوي في صفوف قوات الأمن إلى 58 فضلا عن 20 مدنيا وأكثر من 100 من المتمردين.
الى ذلك أكد الجيش الفلبيني يوم السبت أن قوات أمريكية خاصة تساعده على إنهاء حصار يفرضه متشددون موالون لتنظيم داعش على مدينة ماراوي الجنوبية.
وقال اللفتنانت كولونيل خو-آر هيريرا في مؤتمر صحفي إن القوات الأمريكية "لا تقاتل وإنما تقدم دعما فنيا وحسب".
وكان متحدث باسم السفارة الأمريكية في مانيلا قد صرح لرويترز بأن الحكومة الفلبينية سعت للحصول على مساعدة أمريكية في معركة ماراوي بجزيرة مانداناو والتي دخلت أسبوعها الثالث.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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