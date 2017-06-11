دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى بدء المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، غداة انتخابات تشريعية في بريطانيا شكلت نكسة للمحافظين.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكسيكو مساء الجمعة، في بداية زيارة رسمية للمكسيك تستمر يومين: "إننا جاهزون للمفاوضات. نريد إنجازها بسرعة، التزاما بالجدول الزمني".

وأكدت أن هذه المفاوضات ستبدأ "في الأيام المقبلة"، بعدما خسرت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة، تيريزا ماي، المؤيدة لـ"بريكست" غالبيتها المطلقة في البرلمان.

وكانت ماي تراهن على هذه الانتخابات للحصول على "تفويض واضح" من أجل التفاوض اعتبارا من 19 يونيو حول "بريكست"، يقضي بخروج من الاتحاد الأوروبي يقترن بالخروج من السوق الموحدة، من أجل استعادة السيطرة على موضوع الهجرة.

غير أن الانتخابات شكلت نكسة للحزب المحافظ، الذي خسر غالبيته المطلقة في البرلمان، ما قد يعقد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل: "كنا ننتظر نتائج هذه الانتخابات في بريطانيا، لكن هذه المحادثات ستبدأ في الأيام المقبلة. سندافع عن مصالح الأعضاء الـ27، وبريطانيا ستمثل مصالحها".

وأضافت: "نقول أيضا أننا نريد أن نبقى شريكا جيدا لبريطانيا. بريطانيا جزء من أوروبا، حتى لو أن بريطانيا لن تعود في المستقبل جزءا من الاتحاد الأوروبي".

*ترامب وماكرون اتصلا بماي لتهنئتها بعد الانتخابات

الى ذلك اتصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الجمعة، لتهنئتها بعد فوز حزب المحافظين بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت هناك.

وقالت ماي التي لم يتمكن حزبها من الحصول على أغلبية في البرلمان إنها تعتزم ترأس حكومة أقلية يدعمها الحزب الديمقراطي الوحدوي بايرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم مكتب ماي في بيان إن"الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل لتهنئة رئيسة الوزراء وقال إنه شعر بسعادة باستمرارها كشريك وثيق. "واتفقا على أن الصداقة المتينة بين بلدينا مهمة وستستمر ".

وقال المتحدث: إن ماي وترامب اتفقا أيضا على مواصلة التعاون الوثيق بين بلديهما.

* تفاصيل جديدة عن هجوم لندن

هذا وقالت الشرطة البريطانية إن منفذي الهجوم الذي وقع السبت الماضي في لندن حاولوا استئجار شاحنة تزن 7.5 طن ما كان سيجعل الهجوم أكثر دموية، قبل أن يعودوا ويختاروا شاحنة أصغر حجما.

وكشف دين هايدن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، أنه في يوم الهجوم حاول خرام بات وهو أحد منفذي الهجوم، أن يحصل عبر الإنترنت على شاحنة، غير أنّ "آلية دفع (المال) فشلت".

وأوضح هايدن أنه لو تمكّن المعتدون من الحصول على شاحنة أكبر لكانت عواقب (الاعتداء) أسوأ بكثير، قائلا: "في هذه المرحلة من التحقيق، يبدو لي أنّ (خرام بات) لجأ إلى الخطة "باء" التي أتاحت استئجار شاحنة أصغر حجما".