في معرض رده على قرار منطقة كردستان العراق اجراء الاستفتاء حول استقلالها، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئي والواضح في حماية سيادة العراق ووحدة اراضيه.

واضاف قاسمي السبت، ان كردستان جزء من العراق الفدرالي، وان القرارات المنفردة والبعيدة عن المعايير والاطر الوطنية والشرعية، والتي تتخذ في الظروف المعقدة الحالية التي يمر بها العراق والمنطقة، وفي ضوء المخططات التي يعدها الاعداء لاستمرار زعزعة الاوضاع في هذا البلد، ستؤدي الى المزيد من المشاكل وتفاقم الاوضاع الأمنية في العراق.

وقال: إن العراق الموحّد والذي ينعم بالاستقرار والديمقراطية هو الضامن لحقوق جميع العراقيين، مشددا على أن كردستان جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية وإيران تدعم وحدة العراق.

وأعلنت منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، يوم الأربعاء الماضي 7 يونيو، عن تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 أيلول 2017.

وعبر قاسمي عن تنديد بلاده بالعمليات الإرهابية التي ضربت العراق قائلاً: ندين العمليات الإرهابية التي ضربت كربلاء وبابل في العراق والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء. وشدد على أن ايران مصممة وحتى النهاية على الوقوف في وجه الإرهاب بالتعاون مع دول وشعوب المنطقة.