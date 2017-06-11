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رقم الخبر: 195414 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: منوعات  
ساعة (بوتين) للبيع في مزاد مقابل مليون دولار

ساعة (بوتين) للبيع في مزاد مقابل مليون دولار

عرضت ساعة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) التي ارتداها أثناء التوقيع على وثيقة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية للبيع في مزاد مقابل مليون دولار.

وتعد الساعة طراز (5208بي) وهي واحدة من أكثر الساعات تعقيدا في العالم بالإضافة إلى تميزها كعلامة تجارية، وبلغت تكلفتها حوالي 980 مليون فرنك سويسري، بحسب تقرير نشرته (بلومبرج).

بيعت الساعة للرئيس الروسي خلال تواجده في سويسرا، ولكن لم يتم التطرق إلى توقيت شرائها من (باتيك فيليب) للتجزئة وهي معروفة بحفر اسم مالك الساعة عليها عند التسليم، وسوف يعقد المزاد منتصف يوليو/تموز المقبل بمدينة (موناكو).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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