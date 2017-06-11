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رقم الخبر: 195413 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
سرق سيارة واكتشف بداخلها رضيعةً.. أنظر ما حدث لاحقاً!

سرق سيارة واكتشف بداخلها رضيعةً.. أنظر ما حدث لاحقاً!

أقدم ملثم على سرقة سيارة مواطنة قرب حضانة للأطفال في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتفاجأ بطفلة رضيعة داخلها.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، ان السارق اكتشف وجود الرضيعة وقام بركن المركبة في منطقة نائية برام الله، وعند اتصال الشرطة على هاتف محمول يعود للسيدة كانت قد نسيته في المركبة، اجاب السارق على الشرطة بوصف المنطقة التي وضع المركبة فيها.

وأضاف انه تم اعادة الطفلة لوالدتها، فيما بدأت التحريات للقبض على السارق.

وأشارت بعضُ المصادر إلى أنّ الرضيعة وجدت بصحة جيدة، وقد ترك السارق نظام التبريد داخل المركبة فعّالاً!.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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