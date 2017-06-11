تخصص صحيفة الوفاق هذه الزاوية، لتقدم لكم مجموعة من الأطباق والحلويات الرمضانية الشهيّة، لتعدّوها وتزيّنوا بها سفرتكم في هذا الشهر الفضيل.

سلطة البروكلي

* المكونات والمقادير:

1 رأس بروكلي متوسط

1 بندورة متوسطة

1بصلة صغيرة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 ملاعق كبيرة جبنة ريكوتا

* طريقة التحضير:

نقطع رأس البروكلي ونضعه في قدر ونغمره بالماء وندعه على نار متوسطة لمدة عشر دقائق نصفيه من الماء ونضعه في وعاء.

نقطع البندورة الى مكعبات ونضيفها الى البروكلي.

نقطع البصل الى مكعبات ونضيفهم الى البروكلي والبندورة ونمزج المكونات جيدا.

في وعاء صغير نضع كمية الزيت زيتون وعصير الليمون والملح ونحركهم جيدا الى ان يذوب الملح.

نضع مزيج الخضراوات في طبق ونضيف فوقهم الصوص المكون من الليمون والزيت والملح ونزينه بالجبنة الريكوتا ويصبح الطبق جاهزا للتقديم.

كرات التمر بالطحينة

* المكونات والمقادير:

كيلوغرام واحد تمر معلب

اصبع زبدة

١/٢ ملعقة هيل

* للتزيين:

باكيت بسكويت اوريو

١/٤ باكيت بسكويت دايجستيف

١/٢ كاس جوز الهند مبشور

ربع كاس زبدة اللوتس

لوز مكسر الى قطع صغيرة

ربع كاس طحينة

٢ ملعقة كبيرة زبدة غير سائحة

* طريقة التحضير

ازالة النواة من التمر.في وعاء على النار نضع الزبدة وعندما تسوح يضاف التمر والهيل ويدعك بالشوكة حتى يصبح طرياً كالمعجون (هذه الخطوة تحتاج الى جهد ورقت).

في وعاء يوضع بسكويت الدايجستيف ويطحن تماما.

في وعاء اخر يطحن بسكويت الأوريو بعد ازالة الكريما منه.

ثم نقوم بإحضار التمر بعد ان يبرد تماما ويؤخذ قطعة صغيرة منه بحجم الحمص وتكور باليد (تدهن اليد بالقليل من الزبدة حتى تسهل عملية التكوير ).

نستمر بذلك حتى ننتهي من تكوير نصف كمية التمر .

نقوم بإحضار نصف الكمية الأخرى و نقوم بأخذ قطعة من التمر صغيرة بحجم حبة الحمص وتفرد براحة وبواسطة ملعقة صغيرة نضع مقدار ربع ملعقة زبدة اللوتس في منتصف قرص التمر المفرود براحة اليد.

تغلق اطراف قرص التمر وتكور وبذلك سيصبح لدينا كرات تمر محشوة بحشوة زبدة اللوتس.

نستمر بنفس الخطوات حتى ننتهي من باقي كمية التمر.

ثم تقسم كرات التمر الى عدة اقسام وتغمس كل قطع بنوع واحد من انواع مكونات التزيين (بسكويت الأوريو او بسكويت الدايجستيف او جوز الهند او اللوز المطحون).

توضع كرات التمر في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك.

تقدم كرات التمر مع الطحينة بعد وضعها في وعاء على حدة وبصحة وعافية.

اصبح لديك كرات التمر باعواد الاسنان التي يمكن ان تغرزيها في كل كرة بسهولة فائقة.