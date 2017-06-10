استغل منتخب السويد خطأ للحارس الفرنسي هوجو لوريس، في الثواني الأخيرة من المباراة، ليسجل هدفا قاتلا حقق به الفوز على فرنسا (2-1) في ستوكهولم، وخطف صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

وكان منتخب الديوك هو البادئ بالتسجيل عن طريق جيرو مهاجم أرسنال في الدقيقة 37 من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها بتسديدة رائعة بيسراه داخل الشباك.

إلا أن فرحة المنتخب الفرنسي لم تدم كثيرا، بعدما أعاد جيمي دوراماث أصحاب الارض للمباراة بتسجيل هدف التعادل بعدها بخمس دقائق، إثر كرة من الجهة اليسرى مرت إليه من فوق رؤوس المدافعين ليسددها بيسراه من لمسة واحده في المرمى.

من جهة أخرى قطع منتخب أندورا سلسلة من 66 مباراة رسمية متتالية لم يحقق خلالها أي انتصار، وذلك بعدما تغلب على ضيفه المجري 1-0 مساء الجمعة في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وعلى ملعب أندورا الوطني حسم أصحاب الأرض المباراة بهدف وحيد، سجله مارك ريبيس في الدقيقة 26، ليغادر منتخب أندورا قاع المجموعة ويصعد إلى المركز الخامس، وكان الفوز هو الأول لأندورا في تصفيات المونديال منذ عام 2004.

ويحتل منتخب أندورا المركز 186 في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم، بينما يحتل المنتخب المجري، الذي يدربه الألماني بيرند شتورك، المركز الثالث والثلاثين.

وبدأت أندورا، المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم اعتبارا من تصفيات يورو 2000، حيث اعترف بها الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) في عام 1996.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى في نفس الاطار كالتالي:

البوسنة والهرسك صفر – اليونان صفر

روسيا البيضاء 2 – بلغاريا 1

هولندا 5 – لوكسمبورج صفر

جزر فارو صفر – سويسرا 2

لاتفيا صفر – البرتغال 3

استونيا صفر – بلجيكا 2

جبل طارق 1 – قبرص 2