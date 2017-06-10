فاز منتخب ايران للكرة الطائرة ، على نظيره البلجيكي 3-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة بطهران في اطار منافسات المجموعة D بالدوري العالمي 2017.

وفي هذه المباراة الماراثونية التي اقيمت في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران، بحضور 12 الف متفرج، انهت ايران الاشواط الثاني والثالث والخامس لمصلحتها بنتائج 25-17 و25-22 و15-12 فيما خسرت الشوطين الاول والرابع بنتيجة 25-23 و25-23.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ايران الى 5 نقاط لتتقدم الى المركز السابع بجدول الترتيب فيما ارتفع رصيد بلجيكا الى 8 نقاط لتتراجع من المركز الثاني الى الرابع في الجدول.

وتحتل البرازيل الصدارة برصيد 10 نقاط ومن ثم فرنسا (9) وصربيا (9) وبلجيكا (8) وبولندا (6) وبلغاريا (5) وايران (5) وكندا (4) وروسيا (4) واميركا (4) وايطاليا (3) والارجنتين (2).