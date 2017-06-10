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رقم الخبر: 195375 تاريخ النشر: حزيران 10, 2017 الوقت: 11:14 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران لكرة الماء يلحق الهزيمة بنظيره السنغافوري
في بطولة كرة الماء بسنغافورة..

منتخب ايران لكرة الماء يلحق الهزيمة بنظيره السنغافوري

تمكن منتخب ايران لكرة الماء في لقائه الثاني من هزيمة نظيره السنغافوري في بطولة سنغافورة لكرة الماء.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء ان منتخب ايران لكرة الماء تمكن الجمعة في لقائه الثاني من هزيمة نظيره السنغافوري في بطولة سنغافورة لكرة الماء.

وفاز المنتخب الايراني على نظيره السنغافوري بنتيجة 4 – 3، وكان منتخب ايران قد فاز على نظيره الصربي في اول لقاء له.

وسيواجه منتخب ايران لكرة الماء في لقائه الثالث نظيره الاسترالي.

 
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مصدر الخبر: تسنيم للانباء
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