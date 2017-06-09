أكد مصدر عسكري يمني للمسيرة ليل الخميس الجمعة إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في منطقة ميدي الحدودية.

ويأتي إسقاط طائرة استطلاع التابعة للعدوان عقب ساعات من الإعلان عن إصابة طائرة إف 16 تابعة للعدوان شمال شرق العاصمة صنعاء بصاروخ موجه.

وكان أكد مساعد ناطق الجيش اليمني أن وحدة الدفاع الجوي تعمل على تحييد طيران العدوان بشكل تدريجي من سماء البلاد.

وقال العقيد عزيز راشد في تصريح لقناة المسيرة إن ما تحقق من إنجاز نوعي للدفاعات الجوية الخميس بإصابتها لطائرة إف 16 تابعة للعدوان شمال شرق العاصمة صنعاء يضاف إلى الإنجازات السابقة في تطوير الدفاع الجوي اليمني، مشيرا إلى أن إصابة الطائرة بصاروخ موجه اليوم تعتبر التجربة الثالثة من إصابة طائرة f16، حيث قد سبق إصابة طائرة وأخرى في سماء نجران f15.

وأكد أن القدرات اليمنية من وحدة الدفاعات الجوية تطور مثل هذه الدفاعات الجوية بقدراتنا المحلية لكي يتم تحييد طائرات العدوان تدريجيا.

وطائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها الجمعة هي الثانية خلال هذا الأسبوع، حيث اسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، مطلع الأسبوع طائرة استطلاع تابعة للعدوان غرب محافظة تعز.

وفي غضون ذلك استشهد ثلاثة أطفال وامرأة من أسرة واحدة فجر الجمعة إثر غارة جوية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزل أحد المواطنين، بصنعاء.

وأوضح مصدر محلي للمسيرة نت أن طيرن العدوان استهدف منزل المواطن علي المهدي في شارع 24 باتجاه شارع الخمسين، جوار بيت الأحلام بـ حارة القوبري، وأدت الغارة إلى استشهاد 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم 3 أطفال وامرأة ، وجرح 4 آخرين بينهم طفل وامرأتان.

وأضاف المصدر أن الغارة أدت إلى تدمير وتضرر المنازل المجاورة في حارة القوبري في منطقة الخمسين جنوب العاصمة.

وتأتي هذه الجريمة بعد تحليق مكثف شهدته سماء العاصمة صنعاء طوال ليل الخميس، شنت فيه غارات استهدفت معسكر يحيص بمديرية أرحب، والنهدين وعطان، ومعسكر ضبوة في منطقة السواد.

من جانبه دعا رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي الشعب اليمني إلى مقاطعة البضائع السعودية والإماراتية، معتبرا المقاطعة برنامجا عمليا مفيدا يمثل فرصة إضافية لمواجهة قوى العدوان، خاصة السعودية التي تعاني حاليا أزمة وضائقة مالية جراء ابتزاز أمريكا لها.

وخلال مقابلة أجرتها معه قناة الساحات اليمنية مؤخرا، أكد رئيس اللجنة " أن العدو ومرتزقته يسحبون العملة اليمنية إلى المناطق المحتلة ويشترون تلك البضائع الخليجية غير الضرورية، مما ينعكس سلبا على معيشة الشعب، ويفاقم من مشكلة شح سيولة العملة اليمنية".

كما اقترح الحوثي على حكومة الإنقاذ الوطني إصدار قرار مؤقت يقضي بمنع أي واردات سعودية أو خليجية لليمن خصوصا في ظل العدوان، باعتبار أن السعودية والدول الخليجية قصفت مصانع الشعب اليمني من أجل أن تزداد البطالة، وفاقمت آثار محاصرته اقتصاديا..

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، الجمعة، كما تم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في محافظات مأرب وشبوة والجوف.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" مصرع 5 من مرتزقة العدوان في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية بمناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة دمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان بكمين في منطقة الصفراء.

وشهدت محافظة الجوف عملية نوعية للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في منطقتي الجروف والمقاطع بمديرية الغيل ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم، الخميس، في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية أسفرت عن مصرع اثنين من مرتزقة العدوان في معسكر السلان بالجوف.