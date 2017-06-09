واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، حي جبل الرحمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وقامت باعتقال القيادي في حركة "حماس" الشيخ عبد الخالق النتشة (63 عاما)، والأسير المحرر ضرار أبو منشار من مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الخميس، شاباً فلسطينياً في منطقة الرأس بمدينة الخليل بزعم محاولته الاعتداء على أحد جنود الاحتلال.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا بعد أن وقعت مشادة كلامية بينه وبين أحد الجنود قرب عمارة الرجبي في منطقة الراس بالخليل، وأن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء عليه قبل أن يعتقلوه.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، ليل الخميس/ الجمعة، 5 مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك اعتدت مجموعة من المستوطنين اليهود، فجر الجمعة، على مركبات تابعة لفلسطينيين في بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.

وقام المستوطنون بكتابة شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب على السيارات والجدران في البلدة، كما قاموا بإعطاب إطارات عدد من سيارات الفلسطينيين فيها.

يذكر أن عصابة "تدفيع الثمن" اليهودية ارتكبت اعتداءات مشابهة بحق المواطنين وممتلكاتهم في القدس وخارجها دون ملاحقة من أجهزة أمن الاحتلال، رغم انتشار مئات الكاميرات التابعة لشرطة الاحتلال في كل أنحاء المدينة المقدسة وأحيائها.

وفي السياق استهدفت زوارق الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية شمال قطاع غزة، ولم يبلغ عن إصابات جراء استهداف الاحتلال.

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون بشكل يومي لاعتداءات من قبل العدو الصهيوني، تكريسا للحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2006.

وفي سياق آخر استشهد قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار وقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام “استشهاد” إبراهيم حسين أبو النجا (51 عاما)، “من أبرز قادة القسام برفح في انفجار عرضي أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة من أعضاء القسام، بحسب ما ذكرته وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء صباح الخميس.

وذكرت الوكالة أن مصادر طبية أكدت النبأ، بينما نقلت عن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن “المواطن إبراهيم أبو النجا استشهد متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في الانفجار الذي وقع مساء الأربعاء”.