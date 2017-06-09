سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على منطقتي العباسية وحمامات زنوبيا الأثرية جنوب شرق تدمر عقب سيطرتهم في وقت سابق بشكل كامل على بلدة "حوش الضواهرة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد معارك مع تكفيري ما يسمى جيش الإسلام.

ونقل عن مصدر عسكري سوري أن القوات السورية تقدمت باتجاه "حوش الضواهرة" من المزارع الجنوبية والغربية بعد معارك دامت أيام وتمكنت من تحرير 9 مزارع في محيط البلدة أسفرت عن مقتل 16 تكفيريا وتعمل القوات في هذه الأصناء على إقامة التحصينات وتفكيك الألغام التي خلفتها الجماعات التكفيرية في المنطقة.

وأضاف المصدر أن الجيش قضى الجيش السوري على العديد من مسلحي داعش وأصاب المئات ودمر 6 دبابات وعربتي ب م ب، وأسقط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالقنابل.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى 37 بلدة ومزرعة في ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف الرقة الغربي وأوقعت المئات من تكفيري “داعش” قتلى ومصابين ودمرت لهم عشرات الآليات والعربات.

وأفاد المصدر العسكري السوري أن عمليات الجيش “أسفرت عن القضاء على أكثر من 500 من تكفيري وإصابة مئات آخرين وتدمير 6 دبابات وعربتي بي ام بي وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالقنابل.

وكانت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة في الرابع من الشهر الجاري سيطرة على ناحية مسكنة الاستراتيجية وعدد من البلدات والمصالح الهامة منها سمومة والعزيزية ورده كبيرة بريف حلب الشرقي.

كما أحكم الجيش السوري وحلفاؤه السيطرة على 37 بلدة ومزرعة في ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف الرقة الغربي.

وهذه البلدات هي القرامطة ـ مسطاحة المخزوم ـ خربة الحجة ـ المخزوم ـ الجوين ـ رسم فالح ـ المفتاحية ـ خربة محسن ـ خربة حسان ـ بئر السبع ـ جرابات ـ ترقاوي ـ السليحية ـ عنز بوكردي ـ المزرعة السادسة ـ بوكردي ـ جرابا ت صغير ـ المويلي ـ البوصي ـ بئر خطاب ـ القادسية ـ رمثان ـ خربة رمثان ـ برمليحان ـ خراب المخزوم ـ دبسي ـ مديحر ـ دبسي عفنان ـ غزالي شرقية ـ مشرفة الصعب ـ الغمامير ـ مشرفة الغجر ـ خربة العيس ـ العميرات ـ الصعد ـ فخيخة.

كما قضى الجيش السوري على العديد من مسلحي "داعش" وأصاب المئات، كما دمر 6 دبابات وعربتي "ب م ب"، واسقط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالقنابل.

في وقت تقوم وحدات الهندسة التابعة للجيش بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بكثافة في القرى والبلدات المحررة.

وفي غضون ذلك ارتكب طيران "التحالف الدولي" المزعوم مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 14 شهيداً، فضلاً عن إصابة عدة أشخاص في مدينة الرقة.

وبهذا الصدد، أفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأنّ" طائرات "التحالف الدولي" أغارت على أحد المباني في منطقة مفرق الجزرة بمدينة الرقة ما أسفر عن استشهاد 14 مدنياً وإصابة آخرين".

وقد نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لغارات "التحالف" على شرق وغرب الرقة باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً.

غلى ذلك أحبطت وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور بإسناد من الطيران الحربي هجمات جديدة لتنظيم “داعش” الإرهابي على المحور الجنوبي للمدينة وأوقعت بين صفوفه خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن مجموعات كبيرة من إرهابيي “داعش” هاجمت ليلة الخميس وفجر الجمعة ساتر التنمية وعددا من التلال في محيط البانوراما واللواء 137 في محاولة للسيطرة عليها حيث تصدت لهم وحدات الجيش العاملة في المنطقة وأوقعت بينهم العديد من القتلى والمصابين.

وأكد المراسل أن وحدات الجيش أحبطت الهجوم بشكل كامل ومنعت المجموعات الإرهابية من تحقيق أي تقدم على الأرض وذلك بالتوازي مع طلعات جوية للطيران الحربي السوري على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين القادمة من قرية البغيلية ووادي الثردة.

ولفت المراسل إلى أن الطلعات الجوية طالت العديد من أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم في الجنينة والمقابر ومحيط البانوراما وجديدة العكيدات وأسفرت عن تدمير مركز قيادة لتنظيم “داعش” و3 آليات ومقتل أعداد من الإرهابيين أغلبهم مرتزقة من جنسيات أجنبية.

وأوضح المراسل أنه من بين قتلى “داعش” الإرهابي المصري المدعو “أبو هاجر المصري” والتركي الملقب “ابو معاوية” والعراقي “محمد الحسين”.

وكانت وحدات الجيش تصدت الجمعة لهجوم شنه إرهابيو “داعش” على تلتى “أم عبود” و”السيرياتل” على المحور الجنوبى للمدينة واستهدفت آلية مفخخة للتنظيم التكفيري قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية جنوب المدينة ما أدى إلى تدميرها ومقتل الانتحاري الذى كان يقودها وإرهابيين آخرين كانوا يخططون لمهاجمة النقطة العسكرية بعد التفجير.