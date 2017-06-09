أعلن تكتل الجنوب السياسي رفضه توطين المهاجرين غير الشرعين في ليبيا وإقامة المعسكرات لها في الجنوب الليبي وباقي مناطق البلاد.

ودعا الأعضاء الـ15 المؤسسون للتكتل، في بيان لهم، عمداء البلديات إلى ضرورة تفعيل الحكم المحلي بأكمل صورة، والابتعاد عن التقليدية وانتظار قبول الطلبات والموافقة عليها بحسب البيان.

ودعا تكتل نخب الجنوب منتسبي مؤسستي الجيش والشرطة إلى الالتحاق بمقرات عمليهم وممارسة مهامهم.

كما طالب التكتل خطباء المساجد وأصحاب الرأي ومشائخ القبائل دعم المؤسسات الأمنية والخدمية والتنبيه بخطورة هجرة العقول ورؤوس الأموال بحثا عن الأمن الاستقرار.

يشار إلى أن أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عن المنطقة الجنوبية أعلنوا في اليومين الماضيين عن تأسيس تكتل تحت مسمى " تكتل الجنوب السياسي" لمعالجة قضايا الجنوب والمشاكل التي يعانيها.