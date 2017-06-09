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رقم الخبر: 195369 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: عربيات  
رئيس الصومال يتعهد بالانتقام من حركة الشباب

رئيس الصومال يتعهد بالانتقام من حركة الشباب

قال الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارماغو، إن جيش البلاد يلاحق مقاتلي حركة الشباب المتشددة بعد أن هاجموا قاعدة عسكرية في منطقة بلاد بنط، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا.

وهاجم المتشددون صباح الخميس قاعدة عسكرية في أف أرور، وهي بلدة تبعد 100 كيلومتر عن بوصاصو عاصمة منطقة بلاد بنط شبه المستقلة.

وأوضح مسؤول أمني أن معظم القتلى كانوا من الجنود، وأضاف أن 18 آخرين أصيبوا وعبر عن مخاوفه من أن عددا غير معروف اختطف أيضا.

وتعهد الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارماجو، في بيان بأن يرد الجيش على هجوم الشباب، قائلا: "علينا عدم إظهار أي رحمة في التعامل مع الشباب".

وأضاف: "نتعهد بألا تفلت حركة الشباب بهذا. الآن تقوم قواتنا بملاحقة ساخنة للعدو وسيدفعون ثمن الهجوم".

وقالت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إنها قتلت 61 جنديا في الهجوم، وعادة ما تختلف الأرقام، التي يصدرها المسؤولون عن الأرقام التي تعلنها الحركة.

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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