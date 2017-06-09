* بعد أن أزيل الستار عن مخطّطاتها الاستخباراتية للنّيل من أمن تونس واستقرارها وهو ما كشفته الوثيقة السريّة المسرّبة أمس الاول من داخل “غرفة العمليات السوداء في الإمارات”

بعد أن أزيل الستار عن مخطّطاتها الاستخباراتية للنّيل من أمن تونس واستقرارها وهو ما كشفته الوثيقة السريّة المسرّبة أمس الاول من داخل “غرفة العمليات السوداء في الإمارات” و التي تؤكّد تآمرها على تونس و أمنها، سارعت الإمارات أمس الجمعة لرشوة الشعب التونسي و ذلك عبر إعلان شركة “طيران الإمارات” عن عرض يتيح للمسافرين التونسيين “زيارة دبي والإستفادة من سعر خاص للدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال”.

وقال متابعون للشأن السياسي أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار ترقيع الفضيحة المدويّة التي أكدت من جديد مخطّات الإمارات و تهدديها للأمن القومي التونسي و العربي من خلال تدخّلها في الشأن الداخلي بإيعاز من شخصيات وطنية مثل وداد بوشماوي و محسن مرزوق حسب ما كشفته الوثيقة المسرّبة.

يذكر أنّ الإمارات كانت قد ألصقت تهمة الإرهاب بالشعب التونسي منذ فترة ليست بالبعيدة حيث قامت بحضر التأشيرة على المواطنين التونسيين الراغبين في زيادة الإمارات بدعوى تخوّفها ما أسمته بالجماعات الإرهابية.