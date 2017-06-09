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رقم الخبر: 195367 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: محليات  
لاريجاني يعزي رئيس مجلس العموم البريطاني في أحداث لندن الإرهابية

لاريجاني يعزي رئيس مجلس العموم البريطاني في أحداث لندن الإرهابية

بعث رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني برقية عزاء الى رئيس مجلس العموم البريطاني جان بركو، على خلفية الاعتداءات الارهابية التي حدثت مؤخرا في لندن.
وفيما ندد بهذه الاحداث الارهابية، اكد لاريجاني في برقيته الى بركو ان الحرب ضد الارهاب بحاجة الى عزيمة راسخة وصادقة من قبل كافة البلدان؛ مضيفا ان التعامل المزدوج مع الارهاب يؤدي الى اتساع نطاق هذه الظاهرة البغيظة ويشكل تهديدا جادا للامن والاستقرار في المجتمع الدولي.
وتطلع رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى تظافر الجهود الدولية ليعم الامن والاستقرار جميع شعوب العالم.
وفي الختام اعرب لاريجاني عن تضامنه ومواساته مع رئيس مجلس العموم واسر ضحايا الاعتداءات الارهابية الاخيرة في لندن.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعلنت مساء السبت (3حزيران) في صفحتها علي موقع تويتر ان عملية الدهس التي استهدفت المارة في لاندن بريج (جسر لندن) والهجوم بالسكين في بوروماركت الذي تعاقب حادث لاندن بريج بفترة قصيرة، بانهما حادثان ارهابيان. وفي سياق متصل افادت التقارير بمصرع 7 اشخاص واصابة 50 اخرين في هذه الاعتداءات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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