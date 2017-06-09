* أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن اللبنانيين لا زالوا متمسكين بالأجواء الإيجابية التي تحققت في اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن اللبنانيين لا زالوا متمسكين بالأجواء الإيجابية التي تحققت في اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، مضيفًا أن "حزب الله يدعو جميع القوى السياسية للإستفادة من هذه الأجواء من أجل إنجاز قانون انتخابي جديد، لأنه لا حل ولا طريق لإنقاذ لبنان وتحصينه من المخاطر التي تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلاّ بالاتفاق على قانون جديد، لا سيما وأنه لم يبقَ إلاّ بعض العقد القابلة للحل التي يعمل حزب الله على تذليلها.

ورأى الشيخ قاووق أن ما تتعرض له إيران اليوم من عمليات إرهابية تكفيرية وهابية داعشية، سببه أنها أول وأكثر دولة ساعدت ودعمت في محاربة داعش في العراق وسوريا.

وختم الشيخ قاووق قائلاً "إن سلاح التكفير هو أشد خطورة من السلاح الكيماوي، لأنه بسلاح الكيماوي يُقتل عدد من الناس، ولكن بسلاح التكفير تقتل أمم وشعوب على مدى مئات السنين".