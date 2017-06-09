اجتمع مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري بمبعوث الرئيس الروسي في الشأن السوري الكساندر لافرنتيف في طهران وتباحث الجانبان حول احدث التطورات الجارية في سوريا.

وادان لافرنتيف، في بداية الاجتماع، الاعتداءان الارهابيان في طهران واعرب عن مواساته للجمهورية الاسلامية الايرانية واسر الضحايا.

من جهته اعتبر جابري انصاري استخدام بعض البلدان الارهاب كأداة لتحقيق مآربها السياسية من الاسباب الرئيسية لاتساع موجة الارهاب وزعزعة الامن في المنطقة والعالم.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، احدث التطورات في سوريا لاسيما وثيقة ايجاد مناطق خفض التوتر وتفاصيل الاتفاق وسبل تنفيذ الاجراءات الامنية في هذه المناطق.

ووصل الكساندر لافرنتيف الى طهران الاربعاء لاجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين حول احدث المستجدات في الشأن السوري ومسار استانا.