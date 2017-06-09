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رقم الخبر: 195362 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: دوليات  
انتشال عشر جثث من ضحايا طائرة ميانمار

انتشال عشر جثث من ضحايا طائرة ميانمار

انتشلت السلطات المحلية في ميانمار عشر جثث من ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة، والتي سقطت في بحر أدامان، وعلى متنها 122 شخصا من العسكريين وعائلاتهم، وفق ما أفاد به مسؤولون في الجيش.

وأعلنت وزارة الدفاع يوم الخميس في بيان أن الجثث التي تم العثور عليها تضم ستة بالغين وأربعة أطفال، وتم العثور عليها على بعد 35 كيلومترا من بلدة لانغولون الجنوبية.

وأشار متحدث باسم الجيش إلى أن الصيادين المحليين كانوا وراء انتشال سبع من إجمالي الجثث التي تم العثور عليها.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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