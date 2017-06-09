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رقم الخبر: 195361 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: دوليات  
تحقيق دولي في مذابح بالكونغو الديمقراطية

تحقيق دولي في مذابح بالكونغو الديمقراطية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة، لفتح تحقيق دولي في مذابح وجرائم أخرى ارتكبت في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث عثر على ما لا يقل عن 42 مقبرة جماعية.

 وفي بيان حث الأمير زيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد جلسة حتى 23 يونيو حزيران على التحرك. وكان الأمير زيد قد أمهل حكومة كينشاسا حتى الثامن من يونيو حزيران للموافقة على إجراء تحقيق مشترك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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