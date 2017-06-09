تحقيق دولي في مذابح بالكونغو الديمقراطية دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة، لفتح تحقيق دولي في مذابح وجرائم أخرى ارتكبت في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث عثر على ما لا يقل عن 42 مقبرة جماعية.