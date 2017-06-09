قصفت في مدينة مراوي جنوب الفلبين طائرة استطلاع أميركية من نوع بي 3 أوريون ترافق الطيران الحربي الفلبيني مواقع المسلحين في المدينة.

ويأتي ذلك بعد تجدد المواجهات العنيفة في أماكن متفرقة من المدينة على إثر تسلل تعزيزات جديدة لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية قدمت من خارجها.

وذكرت مصادر في الجيش أن إنهاء العملية العسكرية في المنطقة كان مخططا له أن يكون الاثنين المقبل الموافق لعيد الاستقلال بالفلبين، لكن يعتقد أن تعزيزات جديدة وصلت إلى تنظيم الدولة الليلة الماضية وسعت من دائرة المواجهات مع الجيش الفلبيني الذي استخدم الأسلحة المتوسطة والطائرات المروحية والنفاثة في مواجهة المسلحين.

وقال مسؤولون عسكريون فليبينيون الخميس إن المتشددين المتحصنين في مدينة مراوي باتوا عبارة عن "قوة مقاومة صغيرة" بعد أن شلت قوات الجيش قدراتهم اللوجستية وفر عدد من المقاتلين من المعركة.

وتوقع رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال إدوارو أنيو في تصريح صحفي انتهاء المعركة في غضون أيام قليلة.

يذكر أن مئات المقاتلين الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة استولوا على مراوي منذ 23 مايو/أيار الماضي.