  • الجمعة ١٤ رمضان ١٤٣٨
  • الجمعة , يونيو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195358 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: دوليات  
البرلمان الياباني يسمح للإمبراطور بالتنازل عن العرش

البرلمان الياباني يسمح للإمبراطور بالتنازل عن العرش

أقر البرلمان الياباني، يوم الجمعة، قانونا يسمح للإمبراطور أكيهيتو بالتنازل عن العرش، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطوة للمرة الأولى منذ نحو قرنين من الزمان، ليحل ابنه ولي العهد الأمير ناروهيتو محله أواخر العام المقبل، على الأرجح.

وقال أكيهيتو (83 عاما)، الذي أجرى عملية جراحية في القلب، وتلقى علاجا لسرطان البروستاتا، في تصريحات علنية نادرة العام الماضي إنه يخشى أن يمنعه تقدمه في العمر من أداء واجباته.

وسعى الأمير أكيهيتو لعقود في اليابان وخارجها ليداوي جروح الحرب العالمية الثانية التي خاضتها اليابان في عهد والده هيروهيتو. وسيخلفه ناروهيتو البالغ من العمر 57 عاما.

وفي تصويت أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أقر مجلس المستشارين مشروع القانون بينما امتنع عدد قليل من المشرعين عن التصويت.

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي.

ويتعين على الحكومة الآن وضع تفاصيل التنازل عن العرش بما في ذلك التوقيت، لكن تقارير إعلامية قالت إن من المرجح أن يتم بحلول نهاية 2018، وسيتزامن ذلك مع مرور ثلاثة عقود على اعتلاء الإمبراطور أكيهيتو لعرش الأقحوان.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" القانون الذي أقره البرلمان بشأن انتقال التاج أثناء حياة الإمبراطور إلى وريثه، بأنه لحظة هامة في تاريخ البلاد.

وقال آبي في تصريح للصحفيين: أريد أن أشكر مجددا جميع الأحزاب على تعاونها في النظر واعتماد قانون خاص. لأول مرة منذ 200 عام سيكون بالإمكان التخلي عن الإمبراطور الحالي. هذه اللحظة بهذا الشكل مرتبطة بتاريخ طويل، ومتصلة في نفس الوقت بالمستقبل. بإظهار الاهتمام والاحترام لرأي العائلة الإمبراطورية، نبدأ التحضير لتنفيذه.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0590 sec