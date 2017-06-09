أقر البرلمان الياباني، يوم الجمعة، قانونا يسمح للإمبراطور أكيهيتو بالتنازل عن العرش، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطوة للمرة الأولى منذ نحو قرنين من الزمان، ليحل ابنه ولي العهد الأمير ناروهيتو محله أواخر العام المقبل، على الأرجح.

وقال أكيهيتو (83 عاما)، الذي أجرى عملية جراحية في القلب، وتلقى علاجا لسرطان البروستاتا، في تصريحات علنية نادرة العام الماضي إنه يخشى أن يمنعه تقدمه في العمر من أداء واجباته.

وسعى الأمير أكيهيتو لعقود في اليابان وخارجها ليداوي جروح الحرب العالمية الثانية التي خاضتها اليابان في عهد والده هيروهيتو. وسيخلفه ناروهيتو البالغ من العمر 57 عاما.

وفي تصويت أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أقر مجلس المستشارين مشروع القانون بينما امتنع عدد قليل من المشرعين عن التصويت.

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي.

ويتعين على الحكومة الآن وضع تفاصيل التنازل عن العرش بما في ذلك التوقيت، لكن تقارير إعلامية قالت إن من المرجح أن يتم بحلول نهاية 2018، وسيتزامن ذلك مع مرور ثلاثة عقود على اعتلاء الإمبراطور أكيهيتو لعرش الأقحوان.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" القانون الذي أقره البرلمان بشأن انتقال التاج أثناء حياة الإمبراطور إلى وريثه، بأنه لحظة هامة في تاريخ البلاد.

وقال آبي في تصريح للصحفيين: أريد أن أشكر مجددا جميع الأحزاب على تعاونها في النظر واعتماد قانون خاص. لأول مرة منذ 200 عام سيكون بالإمكان التخلي عن الإمبراطور الحالي. هذه اللحظة بهذا الشكل مرتبطة بتاريخ طويل، ومتصلة في نفس الوقت بالمستقبل. بإظهار الاهتمام والاحترام لرأي العائلة الإمبراطورية، نبدأ التحضير لتنفيذه.