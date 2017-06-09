أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا يحتجز موظفين رهائن داخل مركز للتوظيف في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

وتابعت شرطة نورثومبريا في بيان أن مفاوضين مختصين في المكان، مضيفة أنه لم ترد معلومات بوقوع إصابات.

وأفادت الشرطة بأنه لم ترد معلومات بوقوع إصابات وأن عددا من الموظفين تمكنوا من الفرار.

وأكدت أنها تعالج عملية احتجاز الرهائن في الوقت الحاضر على أنها "حادث معزول"، مشيرة إلى أن منفذها معروف من مركز التوظيف.

وذكرت السلطات أنه تم إخلاء المساكن الطلابية الواقعة في جوار المركز، كما أغلقت محطة "بايكر" للمترو المجاورة من باب الحيطة.

وتندرج هذه العملية في أجواء من التوتر الشديد بعد 6 أيام على الاعتداء، الذي أوقع 8 قتلى وحوالى 50 جريحا في وسط لندن، وغداة انتخابات تشريعية خسرت فيها رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي غالبيتها المطلقة في البرلمان.

واستهدفت 3 اعتداءات المملكة المتحدة خلال 3 أشهر، اثنان منها بواسطة سكاكين.

من ناحية أخرى لن يتمكن حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان، حسب إحصاء أجرته "رويترز" استنادا إلى نتائج جزئية للانتخابات البريطانية، الجمعة.

وبعد إعلان نتائج 633 مقعدا حصل حزب ماي على 308 مقاعد، وبالتالي فإنه لن يستطيع تحقيق 326 مقعدا التي يحتاجها للتمتع بالأغلبية في البرلمان البريطاني المؤلف، من 650 مقعدا.

ويشكل ذلك هزيمة شديدة لماي التي دعت إلى انتخابات تشريعية مبكرة أملا بتعزيز غالبيتها في البرلمان، وإطلاق يدها في مفاوضات الخروج الأوروبي "بريكست".

لكن حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن، الذي قاد حملة وصفت بأنها ناجحة أحبط خطط ماي.

ودعا كوربن ماي على الفور إلى الاستقالة.

وقال كوربن متوجها إلى ناخبيه في وقت مبكر الجمعة "لقد خسرت (ماي) مقاعد (عائدة إلى) المحافظين، وخسرت الدعم والثقة. هذا كاف من أجل أن ترحل وتفسح المجال لحكومة تُمثّل حقاً" البريطانيين.

هذا وأفضت مقامرة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة إلى نتائج عكسية ملحوظة، إذ خسر حزبها، حزب المحافظين، الأغلبية في البرلمان وتصاعد الضغط المفروض عليها للتنحي، الجمعة.

وألقت النتيجة الصادمة للانتخابات السياسة البريطانية في حالة من الفوضى، وربما تربك مفاوضات بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمقرر بدايتها في 19 يونيو الجاري، كما فقد الجنيه الإسترليني على إثر نتيجة الانتخابات ما يزيد على سنتين من قيمته مقابل الدولار.

ومع إعلان نتائج 636 من أصل 650 مقعدا بمجلس العموم، بلغ نصيب المحافظين 310 مقاعد مقابل 258 لحزب العمال.

وحتى إذا فاز المحافظون بباقي المقاعد، فلن يحقق الحزب الأغلبية المطلقة، وهي 326 مقعدا.

وقبيل الانتخابات كان المحافظون يشغلون 330 مقعدا، فيما كان عدد مقاعد حزب العمال 229.

ودعت ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة على أمل زيادة أغلبيتها وتقوية يد بريطانيا في محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عبر "حكومة قوية ومستقرة".

ولكن عوضا عن هذا، تعني النتيجة أن المحافظين سوف يحتاجون إلى دعم أحزاب أصغر لتشكيل الحكومة، ما يشير إلى مزيد من الاضطراب وربما حاجة إلى إجراء انتخابات مبكرة أخرى.

وفي السياق، قالت آنا سوبري، عضو حزب المحافظين: "هذه لحظة في غاية السوء بالنسبة لحزب المحافظين، نحن بحاجة إلى تقييم الموقف وزعيمتنا بحاجة أيضا إلى تقييم الموقف".

كما أربكت النتائج أولئك الذين قالوا إن زعيم حزب العمال اليساري جيرمي كوربين ليس من الوجوه المقبولة انتخابيا.

وبخلاف كثير من استطلاعات الرأي، صعدت أسهم حزب العمال في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، وحشد الحزب دعما كبيرا في صفوف الشباب الذين خرجوا على ما يبدو بأعداد أكبر من المتوقع.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية التي خسرت غالبيتها المطلقة في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية، الجمعة، أنها تنوي تشكيل حكومة جديدة، كما أفاد الناطق باسمها، الجمعة.

من جهته قال وزير الخارجية الألماني "زيجمار جابرييل" يوم الجمعة، إنه يأمل أن تشكل بريطانيا حكومة قريبا لإجراء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أغلبيتها في الانتخابات المبكرة.