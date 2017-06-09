أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن إعجابه بالسيناتور الأمريكي جون ماكين المعروف بمعاداته لروسيا، مشيرا إلى أنه يحترم كل شخص يدافع عن مواقف بلاده رغم أن ماكين لا يزال يعيش في الماضي.

وفي حديث أدلى به الرئيس بوتين للمخرج الأمريكي أوليفر ستون سوف يتم بثه في القريب، قال: هل تعلم وأنه ومع الأسف، يوجد في الولايات المتحدة عدد لا بأس به من الشخصيات على شاكلة السيناتور ماكين. وعموما، فإنني أتعاطف بعض الشيء مع ماكين، وأنا جاد في قولي ولا أتندّر.

وأضاف: تعاطفي مع ماكين نابع من ثباته على موقفه الوطني المدافع حسب رأيه عن مصالح بلاده. يعلم الجميع أنه عاش في روما القديمة مار بورتسي الأب، الذي كان يختتم كلماته وخطاباته بغض النظر عن فحواها والبداية التي يستهلها بها، بتجديد التأكيد على "ضرورة تدمير قرطاج".

وتابع بوتين يقول: المؤمنون بقناعات على غرار تلك المتمسك بها ماكين في الولايات المتحدة، لا يزالون يعيشون في العالم القديم، ولا يريدون النظر إلى المستقبل وإدراك التغير السريع الحاصل في العالم، كما لا يرون الأخطار الحقيقية ويعجزون عن تخطي ماضيهم الذي يجرهم إلى الوراء باستمرار.

واستطرد قائلا: لقد دعمت بلادنا كفاح الولايات المتحدة لاستقلالها، وتحالف بلدانا إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية، فيما يتهددنا في الوقت الراهن خطر مشترك يحمله الإرهاب الدولي في طياته، كما يواجه البلدان خطر تدهور الوسط المحيط الذي يحدق بالبشرية جمعاء.

وختم بوتين بالقول: لقد كدّسنا في نهاية المطاف السلاح النووي الذي صار بدوره يشكل خطرا على البشرية برمتها، وعلينا التفكير بعض الشيء في هذه القضايا، ولدينا الكثير من المعضلات التي تتطلب معالجتها.

من جهة أخرى اتهم الادعاء البرتغالي يوم الخميس موظفا بالمخابرات الوطنية بالتجسس لحساب روسيا في قضية تفجرت العام الماضي عندما ألقت السلطات القبض على الموظف في روما بصحبة جاسوس روسي.

وكانت وسائل إعلام برتغالية ذكرت حينها أن السلطات تشتبه في أن المواطن البرتغالي المحتجز نقل إلى روسيا معلومات حساسة بشأن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب المدعي العام إن اتهامات وجهت أيضا للروسي الذي وصفه بأنه عميل في المخابرات الروسية رغم أنه عاد إلى روسيا بعدما أطلقت السلطات الإيطالية سراحه. دون أن يكشف مكتب المدعي البرتغالي عن اسمي الشخصين.

وجاء في البيان أنه طبقا للاتهام جندت المخابرات الروسية موظف المخابرات البرتغالية، حيث حصل على أموال مقابل نقل معلومات سرية تابعة للدولة كان يستطيع الوصول إليها بطبيعة عمله.

وألقي القبض على الرجلين في روما في مايو/أيار 2016 بناء على طلب من السلطات البرتغالية وبمساعدة الشرطة البرتغالية.