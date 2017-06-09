* إلقاء القبض على 48 إرهابياً على صلة بداعش في محافظات مختلفة

اعلنت وزارة الامن عن كشف وتطهير عدة منازل كان يتخذها الارهابيون الوهابيون التكفيريون كملاذات آمنة في شمال غرب ايران.

واشارت الوزارة الى انها ومن خلال ملاحقة بعض الخيوط الامنية وبهدف تطهير الوطن الاسلامي من دنس بقايا الارهابيين، تمكن مجاهدو وزارة الامن وبالتعاون مع حرس الثورة الاسلامية وقوى الامن الداخلي من كشف واعتقال باقي العناصر الارهابية المرتبطة باعتداءات طهران قبل ان ينفذوا اي عمل .

واشار البيان الى ان العمليات اسفرت ايضا عن ضبط كمية ملحوظة من الاسلحة والمواد المستخدمة في صناعة القنابل واحزمة ناسفة ووسائل اتصالات ووثائق مزورة فضلا عن اكتشاف وتطهير عدة منازل كان الارهابيون الوهابوين التكفيريون يتخذونها كملاذات آمنة في شمال غرب البلاد .

واضافت الوزارة في بيانها ان عملية ملاحقة مقر قيادة الارهابيين المجرمين المرتبطين بالاستكبار وعملائه الاقليميين عبر الحدود مستمرة وسيجري الاعلان عن نتائج مهمة جراء هذه العمليات .

كما اصدرت وزارة الامن الخميس بيانا اعلنت فيه عن اسماء خمسة من الارهابيين الذين نفذوا يوم الاربعاء هجماتهم الارهابية على مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني(رض) . وهم ابوجهاد وقيوم وفريدون وسرياس و رامين وامتنعت عن ذكر القابهم لملاحظات امنية.

واكد البيان ان هؤلاء جميعهم ينتمون للجماعات التكفيرية والوهابية وقد تم استدراجهم من قبل تنظيم داعش وسافروا خارج البلاد وشاركوا في الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم الارهابي في الرقة والموصل.

واضاف البيان ان هؤلاء كانوا قد دخلوا البلاد في آب-اغسطس عام 2016 تحت قيادة ابوعائشة من كبار قادة التنظيم الارهابي من اجل تنفيذ عمليات ارهابية في المدن الدينية لكنهم لاذوا بالفرار بعد تفكيك شبكتهم الارهابية ومصرع ابوعائشة مع عدد آخر من الارهابيين .

وزير الامن الايراني حجة الاسلام سيد محمود علوي قال من جانبه ان البلاد تعرضت لضغوط كبيرة من قبل الارهابيين خلال الاسبوعين الماضيين؛ مبينا ان القوات الاستخبارية والامنية تمكنت من اعتقال العديد من الزمر الارهابية بما فيها المكونة من عنصرين او 3 عناصر وحتى عنصر واحد في هذه الفترة.

واضاف حجة الاسلام علوي في تصريح للصحفيين، الخميس، على هامش زيارته لمصابي الاعتداءات الارهابية في طهران، قائلا ان القوات الاستخبارية تواصل عمليات التحقيق بعد اعتقال عدد (من المشتبه بهم) على خلفية هذه الاعتداءات.

واكد ان الاعتداءات الاخيرة في طهران لم تكن اول مشروع ارهابي في البلاد وانما سبق لهؤلاء ان خططوا لـ 100 علمية خلال العامين الماضيين والتي تم افشالها جميعا بفضل الباري تعالى ولم ينجحوا في تنفيذها.

وفي جانب آخر من تصريحاته للصحفيين، تطرق حجة السلام علوي الى تهديدات المسؤولين السعوديين الموجهة الى ايران خلال الاشهر الماضية قائلا، انه لايوجد شك في دعم السعودية للتيارات الارهابية على صعيد العالم.

وتابع، ان بصمات السعودية في دعم الارهاب في سوريا والعراق واضحة جدا؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان اصدار الاحكام بشأن ضلوع السعودية من عدمه لايزال سابق لأوانه؛ ونحن نواصل التحقيق بهذا الشان وشؤون اخرى وسيتم الافصاح عن المعلومات التي ستكون مفيدة للشعب بعد اكتمالها.

وردا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الامريكي الجمعة، قال علوي ان هذه لم تكن المرة الاولى التي تصدر عن الاستكبار العالمي وعلى راسه امريكا هكذا تصريحات ترمي الى تمرير مآرب خاصة؛ موضحا ان هؤلاء يستخدمون القضايا كحقوق الانسان او مكافحة الارهاب والابادة الجماعية كأداة.

هذا واصدرت وزارة الداخلية بيانا اعلنت فيه عن اعتقال عدد من المشتبه بهم بالتورط في الاعتداءات الارهابية في طهران وقد تم تسليمهم الى وزارة الامن للتحقيق معهم ولكن لم يثبت بعد تورطهم بالاعتداءات.

واوضح البيان ان الارهابيين كانوا خمسة اشخاص وتم تصفيتهم خلال المواجهات مع قوات الامن .

ودعا البيان جميع وسائل الاعلام وكذلك ابناء الشعب الى ابلاغ معلوماتهم لوزارتي الامن والداخلية فحسب وتجنب بث الاخبار غير الدقيقة والتخمينات المثيرة للشبهات والتي يقف وراءها مخططي العمليات الارهابية بهدف خلق اجواء مزعزعة للامن والنظام .

كما اعلن مساعد الشؤون الامنية لوزارة الداخلية محمد حسين ذو الفقاري عن التوصل الى نتائج ومعلومات مهمة عن الاعتداءات الارهابية في طهران سيعلن عنها قريبا.

وفي السياق أعلنت الشرطة الايرانية الجمعة عن اعتقال سبعة اشخاص على صلة بارهابيي داعش في محافظة فارس جنوبي ايران.

وأشارت الوزارة الى انها ومن خلال ملاحقة بعض الخيوط الامنية وبهدف تطهير الوطن الاسلامي من دنس بقايا الارهابيين، تمكن مجاهدو وزارة الامن وبالتعاون مع حرس الثورة الاسلامية وقوى الامن الداخلي من كشف واعتقال باقي العناصر الارهابية المرتبطة باعتداءات طهران قبل أن ينفذوا أي عمل.

كما أعلنت وزارة الامن في بيان لها عن اعتقال 41 عنصراً ينتمون الى جماعة داعش الارهابية، وذلك بعد يومين من هجومين ارهابيين في العاصمة طهران تبنتهما الجماعة الارهابية، وتابعت الوزارة أنه تم اعتقال ارهابيي داعش الــ 41 في محافظات كرمنشاه وكردستان وآذربايجان الغربية وطهران.

واعلن عضو الهيئة الرئاسية للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان، محمد جواد جمالي نوبندكاني لوكالة انباء فارس، ان قيادة العملية الارهابية على مرقد الامام الراحل كانت بعهدة الارهابية التي تم اعتقالها، كاشفا عن تفاصيل جديدة عن الهجوم الارهابي على المرقد الطاهر للامام الخميني (ره).