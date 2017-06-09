  • الجمعة ١٤ رمضان ١٤٣٨
  • الجمعة , يونيو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195354 تاريخ النشر: حزيران 09, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: محليات  
ايران تدين التفجيرات الارهابية في كربلاء وبابل

ايران تدين التفجيرات الارهابية في كربلاء وبابل

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، التفجيرين الارهابيين اللذين وقعا، الجمعة، في مدينتي كربلاء المقدسة والمسيب بمحافظة بابل بالعراق واسفرا عن سقوط العشرات من الأبرياء.

وأعتبر قاسمي في بيانه الجمعة ان الهزائم الكبيرة والمتتالية التي لحقت بالارهابيين التكفيريين في العراق وسوريا، تسببت في انهيار فكري وهيكلي في داخل التنظيم وهم يحاولون يائسين اعادة ترميم معنويات مرتزقتهم القتلة عبر تنفيذهم العمليات الانتحارية في المنطقة والعالم، في حين أن مسألة زوالهم والقضاء عليهم أمر محتم.

واشار الى زيادة جرأة البقية الباقية من الارهابيين عقب الملتقى الاستعراضي الاخير لحماة الارهاب والذي عقد تحت عنوان محاربة الارهاب، داعيا دول المنطقة والعالم الى توخي مزيد من الحذر وقال: تجاهل مناقشة الاسس الفكرية والمصادر التمويلية للارهاب واعطاء عناوين خاطئة، من شأنها ان تطيل عمر الارهاب بأشكاله المختلفة باعتباره الخطر الاول الذي يهدد المنطقة والعالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كما هي دوما، عازمة على الوقوف الى جانب حكومات وشعوب المنطقة في مكافحة العنف حتى القضاء التام على الارهاب.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1165 sec