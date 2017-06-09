واتهم حطيط في حديث خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا بالوقوف وراء العمل الارهابي الذي وقع في طهران وقال: هو تنفيذ أولي للتهديدات السعودية التي اطلقها محمد بن سلمان وكان واضحاً انه سينقل الحرب والمعركة الى الداخل الايراني، وبطبيعة الحال عندما اطلق هذا التهديد لم يكن يعني انه سيهاجم ايران بالجيوش وهذا لا يتصوره احد ولكن عندما قال انه سيهاجمها مع انعدام الفرص للجيوش التقليدية لمهاجمة ايران، كان يعني انه سيبدأ الاعمال الارهابية في الداخل الايراني علماً ان تنظيم داعش صنيعة اميركية وفكره فكر وهابي وهو ممول سعوديا رغم كل الخزعبلات التي تقول ان هناك اعداء وصراع.

واضاف: إن داعش هو منتج سعودي اميركي وهما يحركانه ويدعمانه وعلى هذا الاساس نفذ محمد بن سلمان تهديده بشكل سريع لأن داعش أعد الخطط لهذا الموضوع ، والنقطة الأخرى ان اميركا عينت مؤخرا الشخص المسؤول عن اغتيال عماد مغنية مسؤولا عن ادارة العمليات في ايران وطبعا هذا الشخص مختص بادارة العمليات الارهابية والاغتيالات وبأن داعش مرتبطة بال CIA وتحت حمايتها .

اما لجهة تقييمه لهذه العملية كونه عميد عسكري متقاعد في الجيش اللبناني فيشير حطيط انه من الناحية العسكرية العملية فشلت، موضحاً، صحيح انها اوقعت 12 شهيدا وحوالي 40 جريحا لكن العملية فشلت لان الاغراض الرئيسية للعملية هي ان تنفذ داخل المقام وان يتم السيطرة على مبنى البرلمان واحتجاز الرهائن وهذه الاهداف لم تتحقق واستطاعت الاجهزة الامنية الايرانية ان تلقي القبض على خلية ثالثة قبل ان تشرع بتنفيذ مهمتها كل هذا يؤدي الى القول ان الاجهزة الامنية الايرانية اظهرت عن ميزة في التعامل مع الارهاب وهذا شيء ايجابي للمستقبل، لان المخطط سوف يعرف المستوى العالي للاجهزة وسيضطر الى أخذ تدابير اكثر تعقيدا في التنفيذ وتعقيد العملية يؤدي الى خفض حجم العمليات التي يمكن ان تنفذ وهذه نقطة اساسية مهمة .

وعما اذا كان الارهاب قد دخل الى البيت الايراني بُعيد هذه العملية كما يحدث في اوروبا ، استبعد العميد حطيط هذا الشيء، وحسب رأيه ان الاقتحام الارهابي في طهران شكل بداية مرحلة في الصراع في المنطقة ولفت الى ان طهران منذ 7 سنوات تقريبا تتعامل مع الحريق في المنطقة وهي بمنأى عما يحدث واما ما حصل (اليوم) هو ان الذي يدير الحريق العربي يبدو انه خطط مسبقا انه سيقتحم على ايران أمنها.

وحول موقف ايران قال حطيط: ان ايران لا تتعامل بردات الفعل دائما هي تتعامل بروية وتبصُّر وتخطيط استراتيجي، والايرانيون يحسبون الحسابات التي لا تعطي الخصم أو العدو صورة تستفيد من ردهم، وفي السنوات العشر الأخيرة نصب لايران عدة افخاخ من قبل السعودية واميركا واستطاعت ان تنجو منهما، انا برأيي ان ايران مثلما تصرف حزب الله باجتثاث الارهاب ودفع الخطر الارهابي عن الضاحية الجنوبية لبيروت سوف تتصرف نفس الشيء ونفس الاسلوب بشكل اوسع واكبر، والذي يقوم على 3 عناصر العنصر الاول تدابير في الميدان للحد من احتمال النجاح. ثانيا التعقب في المصادر وهذه تفرض عليها اجراءات على الحدود وفي الداخل. والعنصر الثالث الضرر الاستراتيجي للقوى التي تقف خلف هؤلاء، ابدا لا يمكن ان تقوم ايران بردات انفعالية.