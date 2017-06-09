دعا مندوب ايران لدى الامم المتحدة، غلام علي خوشرو، الامم المتحدة الى الاهتمام بالهجومين الارهابيين في طهران ونتائجهما الرهيبة، مؤكدا ضرورة المواجهة الجدية للعنف والتطرف.

وفي رسالتين الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن، اشار غلام علي خوشرو الى الاعتداءين الارهابيين الذين وقعا في مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض) واسفرا عن استشهاد 17 مواطنا بريئا وجرح أكثر من 50 شخصا.

واضاف: إن استهداف مجلس الشورى الاسلامي بهذا الاعتداء بحد ذاته دليل مهم وواضح على ان داعمي الفكر التكفيري يكرهون الديمقراطية والانتخابات أكثر من أي شيء، مشيرا الى ان الهجومين الارهابيين جاءا بعد اسبوعين من الانتخابات الرئاسية والمشاركة الواسعة من قبل الشعب الايراني.

واعرب خوشرو عن أسفه من ان الذين هم مصدر الايديولوجيات المتطرفة حصلوا مؤخرا على صفقات فريدة وعلى ضوء اخضر وتشجيع، وليس صدفة ان تتدهور اوضاع المنطقة عقب هذه الصفقات وبعبارة أخرى تكرست الخلافات بين دولها وازدادت الهجمات الارهابية الى عدة اضعاف وتزايد القمع الداخلي.

وشدد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الامم المتحدة على ان اعتداءات طهران الارهابية حدثت في الوقت الذي رفض فيه وزير الدفاع السعودي في 2 مايو الماضي الحوار مع طهران وهددها بنقل المعركة الى داخل ايران، واضاف انه لا غرابة فيما قاله وزير الخارجية السعودي قبل ساعات من الاعتداء الارهابي في طهران انه (يجب معاقبة ايران).